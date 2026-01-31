HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thanh niên giả làm công nhân đột nhập công ty trộm hơn nửa tỉ đồng

Uyên Châu

(NLĐO) - Lợi dụng thời điểm ca đêm, các đối tượng giả làm công nhân, đột nhập vào khu vực kho hàng, trộm cắp tài sản trị giá hơn nửa tỉ đồng.

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhóm thanh niên giả công nhân trộm cắp tại công ty A . C gây thiệt hại lớn năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Hữu (đầu tiên từ trên xuống) cùng đồng bọn

Từ các nguồn tin trinh sát, đầu tháng 1-2026, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, xuất hiện tại các khu vực khu công nghiệp với nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Quá trình điều tra xác định, nhóm này do Nguyễn Minh Hữu (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Cụ thể, Hữu đã rủ các đối tượng Phạm Văn Lại (SN 2005), Nguyễn Minh Phát (SN 2010), Lê Phúc Nhật (SN 2010), Nguyễn Châu Thành (SN 2011), Nguyễn Ngọc Thảo Vy (SN 2007, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Thạch Nhựt Duy (SN 2006, quê TP Cần Thơ) và Ng. Ph. Tr. (SN 2009, quê tỉnh Lâm Đồng) lên kế hoạch đột nhập Công ty A.C tại Khu Công nghiệp Giang Điền, phường Tam Phước.

Lợi dụng thời điểm ca đêm, các đối tượng giả làm công nhân, đột nhập vào khu vực kho hàng, trộm cắp các khối pin dùng làm linh kiện lắp ráp máy hút bụi chưa qua sử dụng. 

Sau đó, cả nhóm mang ra ngoài tiêu thụ để chia nhau tiêu xài. Từ ngày 7 đến 14-1-2026, nhóm này đã thực hiện 7 vụ trộm, chiếm đoạt 1.632 khối pin, gây thiệt hại cho doanh nghiệp gần 551 triệu đồng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Tam Phước, các xã Trảng Bom, Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) và Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng, thu hồi 841 khối pin là tang vật của vụ án. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin liên quan

Bắt quả tang đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Bắt quả tang đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an phường ở Tây Ninh vừa bắt quả tang một đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

1 người chưa xóa án tích, 1 người nghiện ma túy liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Hai đối tượng ở Tây Ninh liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp, trong đó 1 người chưa xóa án tích, 1 người là tay nghiện ma túy

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

(NLĐO) – Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, đôi tình nhân lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành, sang Campuchia nhưng vẫn bị sa lưới.

