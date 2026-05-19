Pháp luật

Nam thanh niên quê Quảng Ngãi nhận vận chuyển 5 kg ma túy để lấy 5 triệu đồng tiền công

T.Trực

(NLĐO) – Đông liên lạc qua mạng xã hội Zalo thuê Dương vào TPHCM nhận và vận chuyển ma túy về Quảng Ngãi

Ngày 19-5, TAND  tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Phước Dương (24 tuổi, ngụ ở xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Trần Phước Dương là đối tượng sử dụng ma túy, có quan hệ quen biết với Hà Văn Đông (trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 6-8-2024, Đông liên lạc qua mạng xã hội Zalo thuê Dương vào TPHCM nhận và vận chuyển ma túy về Quảng Ngãi với tiền công 5 triệu đồng. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở do Đông chi trả.

Sau đó, Hà Văn Đông nhiều lần chuyển tiền cho Dương để đặt vé máy bay, thuê phòng nghỉ và chi phí sinh hoạt. Ngày 7-8-2024, Dương đi máy bay vào TPHCM, thuê phòng tại một khách sạn ở quận Tân Bình (cũ) để chờ nhận hàng.

Thanh niên nhận án tù chung thân vì vận chuyển ma túy tại TPHCM - Ảnh 1.

Trần Phước Dương bị tuyên án tù chung thân

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên làm nghề giao hàng liên hệ và giao cho Dương một thùng giấy được dán kín. Dương biết bên trong là ma túy. Theo yêu cầu của Hà Văn Đông, Dương mang thùng giấy lên phòng cất giấu rồi đặt xe khách để quay về Quảng Ngãi trong đêm.

Rạng sáng 8-8-2024, khi xe khách đến địa bàn thị trấn Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức), Dương lấy thùng giấy chứa ma túy từ gầm xe xuống và chuẩn bị đón taxi để đi giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong thùng giấy 10 hộp "Yến mạch trái cây" chứa gần 5 kg ma túy các loại. Kết quả giám định xác định tổng số ma túy Dương vận chuyển gồm 3.045,48g Methamphetamine; 1.973,01g Ketamine; 1,6g MDMA và 1,6g Nimetazepam.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nơi ở và nhà của Hà Văn Đông, thu giữ thêm nhiều ma túy, dụng cụ phân chia ma túy cùng tang vật liên quan. Tuy nhiên, Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8-2024 đến nay nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý theo quy định.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sử dụng ma túy: Khi nào bị xử lý hình sự?

Nếu chỉ sử dụng lần đầu, không kèm hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng và không thuộc 4 trường hợp đặc biệt thì chủ yếu bị xử phạt hành chính

Nói lời sau cùng, "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh xin giảm án cho bạn gái và những người che giấu

(NLĐO)- "Cuộc chiến phòng chống ma túy trong thời bình vẫn còn đổ máu, tất cả do những người như bị cáo đã gục ngã trước lợi nhuận"- Bùi Đình Khánh nói.

