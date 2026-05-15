Chiều 15-5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục việc xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm với nhiều nhóm tội danh.

Trước khi tòa nghị án, Bùi Đình Khánh và các bị cáo khác được lên bục khai báo để nói lời sau cùng.

Được nói lời nói sau cùng, bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời cảm ơn tới Hội đồng xét xử trong những ngày qua đã làm việc hết sức công tâm, cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Bị cáo Khánh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đánh giá, giảm nhẹ các hình phạt trong nhóm tội phạm che giấu, đều vì lý do tình cảm đã vô tình phạm tội.

Bản thân bị cáo Khánh nhận rõ hành vi phạm tội của mình, đã thiếu tu dưỡng, đứng trước lợi nhuận nên gục ngã, có hành vi buôn bán ma túy gây hại cho nhiều gia đình, gây dư luận bức xúc cả nước.

Bị cáo Khánh cũng tiếp tục gửi lời chia buồn tới gia đình thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, xin lỗi tất cả các bị cáo trong vụ án vì bản thân Khánh là người chỉ huy cầm đầu, không nhận thức rõ mức độ nguy hại để dẫn tới hậu quả nhiều gia đình tan nát. Theo bị cáo Khánh, đây là điều hết sức buồn và đau khổ.

"Cuộc chiến phòng chống ma túy trong thời bình vẫn còn đổ máu, tất cả do những người như bị cáo đã gục ngã trước lợi nhuận"- Bùi Đình Khánh nói.

Cùng với đó, tỏ ra ăn năn, bị cáo Khánh cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình. Khánh cho biết bản thân là con trưởng trong nhà nhưng đã phụ sự mong đợi của cha mẹ, gia đình.

Đối với bản thân bị cáo, Khánh không có đề nghị gì vì tự thấy bản thân không đủ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bản án là đúng người đúng tội, không có gì sai và thích đáng đối với bị cáo.

Trước đó, vào sáng 15-5, phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo vị đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, cho thấy đủ cơ sở xác định hai bị cáo này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Bùi Đình Khánh xin giảm án cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17-4-2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Bị cáo Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21 giờ ngày 17-4-2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến thượng úy công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Chưa dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2-2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn được xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu súng AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, gồm hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Từ các căn cứ trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Quang Sơn bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Hoàng Văn Đông bị đề nghị 20 năm tù về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Quang cảnh phiên toà

Nguyễn Thị Phương bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.

Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.