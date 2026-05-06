Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến với nghi phạm chính là con ruột của bị hại.

Đối tượng được xác định là L.V.S (SN 2007, con ruột bị hại) cùng N. H. Â. (SN 2009, trú phường An Hải).

Thiếu niên rủ bạn đột nhập nhà mình rồi đập két sắt trộm tiền

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 3-5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú xã Hòa Tiến) đến Công an xã Hòa Tiến trình báo bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, rạng sáng cùng ngày, khi đi làm về, chị phát hiện cửa sau bị cạy phá, có dấu hiệu đột nhập. Kiểm tra két sắt trong phòng ngủ, toàn bộ tài sản gồm 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng bị lấy mất, tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Hòa Tiến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét.

Đáng chú ý, từ đặc điểm hiện trường và thủ đoạn gây án, lực lượng chức năng nhận định đối tượng có sự chuẩn bị, am hiểu bên trong nên mở rộng sàng lọc các mối quan hệ liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5-5, lực lượng công an xác định L.V.S và N.H.Â. là các đối tượng liên quan và triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 2-5, sau khi xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình và rủ Â tham gia. Cả hai thuê xe công nghệ về nhà, trên đường đi tiếp tục bàn bạc kế hoạch phá két sắt.

Khi đến nơi, S. sang nhà ông bà ngoại gần đó lấy búa và đục sắt làm công cụ, sau đó cùng Â. leo rào vào nhà. S phân công Â. đứng ngoài cảnh giới, còn mình phá cửa phía sau để đột nhập, kéo két sắt ra và dùng dụng cụ phá lấy toàn bộ tiền và tài sản.

Sau khi gây án, cả hai đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Khê để qua đêm.

Số tiền trộm được nhanh chóng bị tiêu xài cá nhân; riêng S mua một điện thoại iPhone 14 và một xe mô tô, còn mặt dây chuyền bị làm rơi trên đường di chuyển.

Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Suzuki Satria BKS 43C1-940.24, một điện thoại iPhone 12 cùng một số giấy tờ liên quan.