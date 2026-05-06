HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thiếu niên rủ bạn trộm tiền, vàng của gia đình

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Không được cho tiền, nam thiếu niên rủ bạn đột nhập nhà mình, lấy gần 100 triệu đồng trong phòng ngủ của mẹ.

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến với nghi phạm chính là con ruột của bị hại.

Đối tượng được xác định là L.V.S (SN 2007, con ruột bị hại) cùng N. H. Â. (SN 2009, trú phường An Hải).

Nam thiếu niên rủ bạn đột nhập phòng ngủ của mẹ mình - Ảnh 1.

Thiếu niên rủ bạn đột nhập nhà mình rồi đập két sắt trộm tiền

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 3-5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú xã Hòa Tiến) đến Công an xã Hòa Tiến trình báo bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, rạng sáng cùng ngày, khi đi làm về, chị phát hiện cửa sau bị cạy phá, có dấu hiệu đột nhập. Kiểm tra két sắt trong phòng ngủ, toàn bộ tài sản gồm 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng bị lấy mất, tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Hòa Tiến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét.

Đáng chú ý, từ đặc điểm hiện trường và thủ đoạn gây án, lực lượng chức năng nhận định đối tượng có sự chuẩn bị, am hiểu bên trong nên mở rộng sàng lọc các mối quan hệ liên quan. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5-5, lực lượng công an xác định L.V.S và N.H.Â. là các đối tượng liên quan và triệu tập để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo lời khai, tối 2-5, sau khi xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình và rủ Â tham gia. Cả hai thuê xe công nghệ về nhà, trên đường đi tiếp tục bàn bạc kế hoạch phá két sắt.

Khi đến nơi, S. sang nhà ông bà ngoại gần đó lấy búa và đục sắt làm công cụ, sau đó cùng Â. leo rào vào nhà. S phân công Â. đứng ngoài cảnh giới, còn mình phá cửa phía sau để đột nhập, kéo két sắt ra và dùng dụng cụ phá lấy toàn bộ tiền và tài sản. 

Sau khi gây án, cả hai đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Khê để qua đêm. 

Số tiền trộm được nhanh chóng bị tiêu xài cá nhân; riêng S mua một điện thoại iPhone 14 và một xe mô tô, còn mặt dây chuyền bị làm rơi trên đường di chuyển.

Tang vật thu giữ gồm một xe mô tô Suzuki Satria BKS 43C1-940.24, một điện thoại iPhone 12 cùng một số giấy tờ liên quan.

Tin liên quan

Chân dung đối tượng đột nhập nhà dân lúc rạng sáng ở Đồng Nai

Chân dung đối tượng đột nhập nhà dân lúc rạng sáng ở Đồng Nai

(NĐLO)-Mới ra tù về tội "cướp tài sản", Nhanh tiếp tục đột nhập nhà dân trộm tài sản trị giá gần 140 triệu đồng

Công an Gia Lai truy tìm kẻ đột nhập nhà dân cướp vàng và điện thoại

(NLĐO)- Rạng sáng 22-4, một đối tượng đột nhập nhà dân ở Gia Lai, táo tợn cướp dây chuyền vàng và điện thoại rồi bỏ trốn.

Bắt đối tượng đột nhập nghĩa trang liệt sĩ trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Đột nhập nghĩa trang liệt sĩ ở Gia Lai, đối tượng trộm cửa nhôm và đồ thờ trị giá gần 11 triệu đồng.

phòng cảnh sát hình sự trộm cắp tài sản Công an TP Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo