NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Người thủ lĩnh tận tâm

Ghé thăm Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (100% vốn Nhật Bản; huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), chúng tôi ấn tượng với cảnh quan nhà xưởng ngăn nắp, sạch đẹp, đặc biệt là tinh thần lao động hăng say, chấp hành nghiêm nội quy lao động của đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân (CN) trực tiếp sản xuất. Có được kết quả đó là do Công đoàn cơ sở đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ ban giám đốc quan tâm chăm lo toàn diện cho người lao động (NLĐ), phát động các phong trào thi đua, giúp họ có động lực làm việc. Nổi bật là vai trò của ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn công ty.



Sâu sát, hết lòng

"Anh Vinh vừa giỏi chuyên môn, vừa là cán bộ Công đoàn tận tâm, luôn gần gũi và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động, từ đó phối hợp với doanh nghiệp (DN) có biện pháp chăm lo rất kịp thời" - nữ CN Lê Thị Liên nhận xét.

Gần 24 năm là Chủ tịch Công đoàn, ông Vinh nhận thức rất rõ chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Từ đó, ông Vinh luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để NLĐ trong công ty được bảo đảm tốt nhất về quyền lợi, được nâng cao về đời sống vật chất, tinh thần và thực sự là những NLĐ hạnh phúc.

Một mặt ông gần gũi, sâu sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động, mặt khác ông Vinh không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bản thân, hoàn thành tốt công việc được giao, tạo được sự tin tưởng với lãnh đạo công ty, từ đó có thể chủ động bàn bạc, đề xuất những vấn đề có lợi cho NLĐ.

Ông Ngô Ngọc Vinh (bên phải), trò chuyện với công nhân mua hàng tại Siêu thị Công đoàn

Từ năm 2011, ông Vinh đã đề xuất với ban giám đốc xây dựng "Điểm sinh hoạt văn hóa CN" với nhiều tiện ích như: sân tennis, sân bóng đá cỏ nhân tạo, phòng máy tính, phòng đọc sách, phòng tập thể thao gồm nhiều loại máy tập, màn chiếu điện phục vụ công tác tuyên truyền... với tổng giá trị đầu tư hơn 15 tỉ đồng.

Từ đó đến nay, "Điểm sinh hoạt văn hóa CN" không chỉ trở thành địa điểm lý tưởng để NLĐ tập luyện thể thao, đọc sách báo, giải trí, thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần sau cả ngày làm việc căng thẳng… mà còn là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt cho đoàn viên - lao động.

Để bảo đảm sức khỏe cho đoàn viên - lao động, ông Vinh còn đề xuất ban giám đốc xây dựng 8 căng tin Công đoàn phục vụ đồ ăn, thức uống với giá rẻ cho CN. Từ đầu năm 2023, Công đoàn công ty còn thành lập thêm siêu thị Công đoàn với nhiều sản phẩm chất lượng tốt, giá ưu đãi. Siêu thị còn bố trí khu vực gian hàng nông sản, nơi các CN có thể mang "cây nhà lá vườn" của gia đình đến trao đổi.

Khuyến khích công nhân phát huy sáng tạo

Để bảo vệ quyền lợi NLĐ, ngoài tích cực tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, sắp xếp lao động, ông Vinh còn chủ động thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho NLĐ; xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, nhờ đó mức lương của CN luôn khá cao, thấp nhất đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Thỏa ước của công ty luôn được xếp loại A và luôn là DN điển hình để đơn vị khác học tập.

Sự quan tâm, chăm lo toàn diện của Công đoàn và ban giám đốc khiến đoàn viên - lao động luôn an tâm gắn bó với DN, nhiệt tình lao động sản xuất. Đây cũng là lý do phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên - lao động do Công đoàn công ty phát động luôn phát triển mạnh mẽ.

Để khích lệ NLĐ phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, ông Vinh đã tham mưu với lãnh đạo DN thành lập phòng Snap, khuyến khích NLĐ có ý tưởng sáng kiến, cải tiến và đưa sáng kiến cải tiến vào thực tiễn. Mỗi năm, tập thể lao động công ty thực hiện hơn 8.000 sáng kiến, làm lợi cho DN hàng tỉ đồng.

Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó chiến thắng đại dịch COVID-19", Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào này. Cá nhân ông Vinh cũng có nhiều sáng kiến như "Cài đặt tối ưu thông số vận hành của thiết bị theo nhu cầu sản xuất thực tế" giúp tiết kiệm năng lượng, cắt giảm chi phí sử dụng điện cho công ty 3,94 tỉ đồng/năm; sáng kiến "Cắt giảm tiêu hao hóa chất xử lý bề mặt sản phẩm tại 2 công đoạn sơn bóng mầu và mạ giúp tiết kiệm tài nguyên, cắt giảm chất thải" làm lợi cho DN gần 2,3 tỉ đồng, được áp dụng rộng rãi tại 25 công ty trong tập đoàn.

Ngoài ra, mỗi năm ông Ngô Ngọc Vinh đào tạo, kèm cặp, giúp hỗ trợ từ 200-300 công nhân mới vào nghề.

Gặt hái nhiều thành công Với sự dẫn dắt của người "thủ lĩnh" Công đoàn đầy tâm huyết Ngô Ngọc Vinh, Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn là điểm sáng trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm và TP Hà Nội. Năm 2022, ông Vinh được LĐLĐ TP Hà Nội tặng thưởng danh hiệu "Chủ tịch Công đoàn Thủ đô tiêu biểu". Đặc biệt, năm 2023, ông Vinh vinh dự được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH