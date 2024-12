Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên báo chí

Ngày 16-12, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của gần 750 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hội ở Trung ương và địa phương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước có 884 cơ quan báo chí, trong đó có 812 báo, tạp chí và 72 Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH).

Năm 2024, báo chí in, báo chí điện tử đạt doanh thu khoảng 8.080 tỉ đồng (giảm khoảng 6,1% so với năm 2023, trong đó quảng cáo giảm 5,6%). Tổng nguồn thu năm 2024 của các Đài PT-TH đạt khoảng 12.524,2 tỉ đồng (tăng 1,7% so với năm 2023).

Về hoạt động quảng cáo, trừ một số đài như VTV, Vĩnh Long, HTV..., hầu hết các đài đều không khai thác được hết thời lượng quảng cáo/ngày trên kênh chương trình theo quy định cho phép của Luật Quảng cáo. Có đài, thời lượng quảng cáo trên kênh chỉ đạt vài phút/ngày.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Một số đài ở khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, nguồn thu quảng cáo đạt thấp, dưới 1 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, có Đài PT-TH thời lượng, nguồn thu từ quảng cáo qua loại hình phát thanh tăng so với quảng cáo qua truyền hình.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những kết quả, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển, thành công chung của cả đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung cao độ cho việc tuyên truyền việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Báo chí cần chủ động đi trước định hướng dư luận xã hội để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhanh chóng được thực thi trong toàn hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của những người làm báo tại các cơ quan báo chí thuộc diện hợp nhất, kết thúc hoạt động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định việc thực hiện chủ trương lần này là rất quan trọng, cần thiết đối với nền báo chí cách mạng với mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên báo chí.