Nâng chất bữa ăn học đường

Khảo sát sự hài lòng về nhà vệ sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết các trường học có trách nhiệm kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt khu vực nhà vệ sinh học sinh; thực hiện khảo sát sự hài lòng của học sinh đối với công trình vệ sinh tại đơn vị vào mỗi học kỳ trong từng năm học. Trên cơ sở kết quả khảo sát, lãnh đạo đơn vị có phương pháp khắc phục hạn chế, tồn tại nếu có.

Cụ thể, nhà vệ sinh trường học phải bảo đảm tiêu chuẩn số lượng và chất lượng theo quy định hiện hành. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn công trình vệ sinh tại các trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử mùi, khử khuẩn các nhà vệ sinh (trước giờ học sinh vào học, sau giờ ra chơi và cuối giờ ra về). Không để xảy ra tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, ô nhiễm, bốc mùi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh.... Công tác kiểm tra của Sở GD-ĐT thành phố sẽ được thực hiện theo nhiều hình thức vào đầu năm học và cuối mỗi học kỳ. Kiểm tra đột xuất trong năm học tùy vào tình hình dư luận và thực tiễn.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM (nay là Sở An toàn thực phẩm TP HCM) tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Sở đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm đẩy mạnh công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung ứng thực phẩm, cung cấp dịch vụ ăn uống, đặc biệt là cơ sở cung cấp suất ăn chế biến sẵn.