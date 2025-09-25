Nâng sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân





Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển", Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú tin tưởng với vai trò "tham mưu chiến lược" phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chung sức, đồng lòng cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sau khi nghe trình bày các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Đây cũng là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ I - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác trong giai đoạn 2025-2030. Tổng Bí thư khẳng định mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem trưng bày sách tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, các cơ quan Đảng Trung ương chính là "Bộ tham mưu chiến lược", trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư yêu cầu cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu: phải bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. Các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Tổng Bí thư lưu ý mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng theo đúng lời Bác Hồ đã dạy "Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác".

Đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư nêu rõ Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo: Tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn với định hướng chính sách…, trước mắt, tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện và triển khai những vấn đề cốt lõi được Đại hội XIV của Đảng quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn của đất nước là: Giữ vững ổn định - phát triển nhanh và bền vững - nâng cao đời sống nhân dân.

Với các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ "bị động" sang "chủ động", bảo đảm không có "vùng tối", không có "khoảng trống" mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được. "Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư tin tưởng với thành tích Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng cống hiến, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò "bộ tham mưu chiến lược" của Đảng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận; nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chú trọng chất lượng cán bộ Tổng Bí thư lưu ý phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề "then chốt của then chốt" trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình. "Luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không bảo thủ, trì trệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chọn cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra" Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu Đảng bộ QH lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 Đảng bộ trực thuộc. Kết thúc phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy QH nêu rõ trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của QH và Đảng bộ QH. Đại hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của QH, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đề cập công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy QH nhấn mạnh đây là "then chốt của then chốt". Cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng. Do đó Đảng bộ QH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, Kiểm toán Nhà nước phải rà soát, chọn cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra". Cán bộ không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và bằng quyết làm để có sản phẩm cụ thể. Theo chương trình, sáng nay (25-9), Đại hội họp phiên chính thức. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; đại biểu tham dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



