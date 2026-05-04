HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Não mô cầu tấn công trẻ nhỏ, cảnh báo nguy cơ tử vong nhanh

Hải Yến

(NLĐO) - Các bác sĩ cảnh báo số ca mắc não mô cầu đang có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên.

Ngày 4-5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm não mô cầu type B nguy kịch.

img
img

Ngày thứ hai sau sốt, cơ thể bé xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân.

Bệnh nhi là bé T.A. (ở phường Long Trường-TPHCM), nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ. Theo người nhà, ngày thứ hai sau sốt, cơ thể bé xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân. Bé được xét nghiệm tại tuyến trước ghi nhận bạch cầu tăng đột biến lên 83.000 tế bào/mm³ (gấp nhiều lần mức bình thường khoảng 10.000 tế bào/mm³), gia đình lập tức chuyển đi cấp cứu.

Tại Khoa Nhiễm -Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhiễm não mô cầu kèm nhiễm trùng huyết. Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao 39°C, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, xuất hiện ban xuất huyết rải rác toàn thân. Xét nghiệm CRP chỉ dấu viêm lên tới 154 mg/L, cao gấp 20 lần bình thường.

img

BSCK1 Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm-Bệnh viện Nhi Đồng 2, thăm khám cho bệnh nhi T.A. trước khi xuất viện

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực nhiễm, điều trị trong khu vực cách ly. Các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh mạnh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi có đáp ứng tốt hết sốt, các ban xuất huyết mờ dần, chỉ số bạch cầu và CRP giảm rõ rệt. Bé được chuyển về Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị và theo dõi. Sau khi hoàn tất phác đồ kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, bệnh do não mô cầu có tỉ lệ tử vong cao do tiến triển cực nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, bệnh còn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề như tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc hoại tử chi phải cắt cụt.

Các chuyên gia cũng cảnh báo số ca mắc não mô cầu đang có xu hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026, tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên. Việc tiêm vắc-xin phòng bệnh được xem là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này.

Tin liên quan

Ghi nhận 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong

Ghi nhận 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong

(NLĐO) - Hai ca mắc viêm não mô cầu vừa được ghi nhận tại Đắk Lắk, trong đó 1 trẻ nhỏ đã tử vong, gióng lên cảnh báo về nguy cơ của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cà Mau cập nhật thông tin vụ 2 ca não mô cầu

(NLĐO) – CDC tỉnh Cà Mau đã có thông báo liên quan đến 2 ca dương tính với não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu.

Thông tin liên quan ca dương tính viêm não mô cầu ở Cà Mau

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã thông tin về tình hình sức khỏe của trường hợp dương tính với viêm não mô cầu.

Bệnh viện Nhi đồng 2 số ca mắc Bệnh viện Nhi đồng Nhi đồng 2 Não mô cầu bệnh não mô cầu vắc-xin não mô cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo