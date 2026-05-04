Ngày 4-5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm não mô cầu type B nguy kịch.

Ngày thứ hai sau sốt, cơ thể bé xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân.

Bệnh nhi là bé T.A. (ở phường Long Trường-TPHCM), nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ. Theo người nhà, ngày thứ hai sau sốt, cơ thể bé xuất hiện các ban xuất huyết tập trung ở chân. Bé được xét nghiệm tại tuyến trước ghi nhận bạch cầu tăng đột biến lên 83.000 tế bào/mm³ (gấp nhiều lần mức bình thường khoảng 10.000 tế bào/mm³), gia đình lập tức chuyển đi cấp cứu.

Tại Khoa Nhiễm -Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhiễm não mô cầu kèm nhiễm trùng huyết. Khi nhập viện, bệnh nhi sốt cao 39°C, mạch nhanh 140 lần/phút, thở nhanh 25 lần/phút, xuất hiện ban xuất huyết rải rác toàn thân. Xét nghiệm CRP chỉ dấu viêm lên tới 154 mg/L, cao gấp 20 lần bình thường.

BSCK1 Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm-Bệnh viện Nhi Đồng 2, thăm khám cho bệnh nhi T.A. trước khi xuất viện

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực nhiễm, điều trị trong khu vực cách ly. Các bác sĩ tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh mạnh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi có đáp ứng tốt hết sốt, các ban xuất huyết mờ dần, chỉ số bạch cầu và CRP giảm rõ rệt. Bé được chuyển về Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị và theo dõi. Sau khi hoàn tất phác đồ kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, bệnh do não mô cầu có tỉ lệ tử vong cao do tiến triển cực nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, bệnh còn có nguy cơ để lại di chứng nặng nề như tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc hoại tử chi phải cắt cụt.

Các chuyên gia cũng cảnh báo số ca mắc não mô cầu đang có xu hướng gia tăng trong năm 2025 và đầu năm 2026, tập trung chủ yếu ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên. Việc tiêm vắc-xin phòng bệnh được xem là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước căn bệnh nguy hiểm này.