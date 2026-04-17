Thông tin liên quan ca dương tính viêm não mô cầu ở Cà Mau

Ngày 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết trường hợp bệnh nhân dương tính với viêm não mô cầu dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

"Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đang được điều trị tại khoa nhiễm của bệnh viện" – lãnh đạo này thông tin.

Như đã thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn trước đó đã ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu.

Cụ thể, ngày 7-4, bệnh nhân thứ nhất nhập viện trong tình trạng xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, lơ mơ, kích thích. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Trường hợp thứ 2 nhập viện tối 8-4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng sau đó. Tuy được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 9-4.

Chẩn đoán tử vong ghi nhận bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện vào ngày 9-4 sau nhiều ngày sốt cao kéo dài kèm theo đau cơ, ho…

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn sốt, xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Sau khi phát hiện các ca nghi mắc bệnh, ngành y tế địa phương đã tiến hành phun thuốc dập dịch và tuyên truyền cho người dân…

Theo CDC tỉnh Cà Mau, 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu trước đó đã có kết quả xét nghiệm với 2 ca dương tính và 1 ca âm tính. Trong 2 ca dương tính, 1 ca đã tử vong; ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Những ngày qua, nhiều người dân ở miền Tây đã đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu sau khi có trường hợp dương tính viêm não mô cầu bị tử vong.



