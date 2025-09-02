Náo nhiệt lễ hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang cuốn hút hàng nghìn khán giả với những màn tranh tài quyết liệt.

Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đôi bờ sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy, Quảng Trị) để cổ vũ lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống năm 2025 - sự kiện thể thao - văn hóa lớn nhất trong năm của vùng quê này.

Lễ hội năm nay do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với UBND xã Lệ Thủy tổ chức, quy tụ 23 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ, với gần 1.300 vận động viên đến từ các làng quê trong huyện tham gia tranh tài.

Ở nội dung thuyền bơi nam, các đội được chia thành hai hạng: hạng A có 12 thuyền, hạng B có 11 thuyền. Các thuyền nam thi đấu trên cự ly 24 km, trong khi thuyền nữ tranh tài ở cự ly 18km.

Những màn tranh tài gay cấn trên sông Kiến Giang

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa truyền thống có từ hàng trăm năm của người dân Lệ Thủy

Sau thời gian thi đấu quyết liệt, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho thôn An Xá (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp), giải Nhì thuộc về thôn Xuân Hồi và giải Ba thôn Tuy Lộc. Ở nội dung thuyền bơi nam hạng A, thôn Tiền Thiệp giành giải Nhất, An Xá đoạt giải Nhì, còn Tuy Lộc nhận giải Ba. Ở hạng B, thôn Thượng Giang về Nhất, Đông Thành giành Nhì và Lộc Hạ đứng thứ Ba.

Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa truyền thống có từ hàng trăm năm của người dân Lệ Thủy, được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2-9. Ngoài ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, đoàn kết cộng đồng, lễ hội còn thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần bất khuất của cư dân vùng sông nước.

Lễ hội không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn lôi cuốn du khách trong và ngoài tỉnh, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Quảng Bình nay là Quảng Trị.