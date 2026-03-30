Vì sao "hoàng tử" GREY D tạm ngưng suốt 2 năm

GREY D với Ánh sáng và Màn đêm

Hoàng tử GREY D trở lại sau 2 năm ở ẩn

Sau gần 2 năm gần như "biến mất" khỏi đường đua Vpop, màn trở lại này của GREY D không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà là tuyên ngôn rõ ràng cho sự chuyển mình về tư duy và bản sắc nghệ thuật của nam ca sĩ.

Sự kiện "Vùng đất bí ẩn" vừa diễn ra của GREY D trở thành điểm hội tụ đáng chú ý khi ghi nhận sự tham gia đông đảo của nhiều nghệ sĩ trong ngành như Huy Tuấn, Văn Mai Hương, BigDaddy, HURRYKNG, Negav, MONO, Nicky, marzuz, Orange, WOKEUP, Hứa Kim Tuyền…

Bên cạnh đó, không ít gương mặt vốn kín tiếng cũng xuất hiện, cho thấy sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt dành cho GREY D trong ngày trở lại.

Tại sự kiện, GREY D cùng người hâm mộ và các khách mời nghe trọn vẹn Side A và trực tiếp chia sẻ về hành trình sáng tác cũng như quãng thời gian "ở ẩn". Nam ca sĩ cho biết anh từng chủ động xin ST.319 tạm dừng hoạt động trong 2 năm vì không muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm "héo mòn như chính tâm hồn mình".

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh anh đang sở hữu danh xưng "hoàng tử nhạc số" cùng vị thế vững chắc trên thị trường, cho thấy lựa chọn dừng lại để tái tạo cảm xúc là một bước đi nhiều rủi ro nhưng cần thiết.

Việc GREY D biến mất khiến không ít người thắc mắc

Trong khoảng thời gian này, GREY D thừa nhận từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, khi "nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt". Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn đó đã trở thành tiền đề cho quá trình tự học và tự khám phá.

Nam ca sĩ chuyển mình từ một giọng ca tạo hit sang vai trò producer, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh. Anh đồng thời đảm nhận vai trò Project Leader cho toàn bộ album, cho thấy mức độ dấn thân nghiêm túc và tham vọng xây dựng một thế giới nghệ thuật hoàn chỉnh.

2 năm qua, "hoàng tử" GREY D sống thế nào?

Một trong những chi tiết nhận được nhiều sự chú ý là chia sẻ của GREY D về nguồn tài chính trong thời gian "ở ẩn". Khi được Văn Mai Hương đặt câu hỏi về việc lấy đâu ra kinh phí thực hiện album và các MV, nam ca sĩ cho biết anh duy trì cuộc sống bằng nguồn thu từ nhạc số - "tình yêu của người nghe nhạc" trong khi phần kinh phí sản xuất được hỗ trợ bởi "bố" Aiden.

Câu trả lời hài hước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp fan phần nào hiểu thêm về quá trình GREY D ươm mầm hạt giống âm nhạc của mình.

2 năm là cách để GREY D "tái sinh" chính mình

Về mặt nội dung âm nhạc, GREY D cũng lên tiếng xoay quanh lyric gây tranh cãi "yêu em như chó" trong ca khúc "Yêu em như…" . Theo anh, đây là cách diễn đạt ngẫu hứng, mang tính đời thường của người miền Nam, không hàm ý tiêu cực mà ngược lại là cách thể hiện cảm xúc "yêu nhất" một cách tếu táo, gần gũi. Nam ca sĩ nhấn mạnh việc đặt cảm xúc vào ngôn từ, ưu tiên sự chân thật thay vì trau chuốt theo khuôn mẫu.

Bên cạnh âm nhạc, diện mạo mới với mái tóc dài lãng tử của GREY D cũng thu hút nhiều bàn luận. Nam ca sĩ cho biết đây là một phần trong concept tổng thể của album, hướng đến hình ảnh tự do, phóng khoáng và thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc trước đây.

Âm nhạc của GREY D thực sự rất đáng nghe

Ngay khi lên sóng, Side A đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những album nổi bật nhất của năm 2026 và là ứng cử viên đáng chú ý cho các giải thưởng cuối năm, dù mới chỉ phát hành vào cuối tháng 3.

Phản hồi từ khán giả và giới chuyên môn tập trung vào chất lượng âm nhạc, giọng hát cũng như tư duy sản xuất - những yếu tố cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của GREY D.