NASA phát hiện điều không ngờ đến ở “Trái Đất thứ hai”

Một nghiên cứu mới từ Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển) và Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (NASA/Viện Công nghệ California - Mỹ) cho thấy thế giới trên mặt trăng Titan của Sao Thổ - "mặt trăng sự sống" mà NASA từng ví như một Trái Đất khác - hết sức bất thường về mặt hóa học.

Địa hình rất giống Trái Đất trên bề mặt Titan, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ - Ảnh đồ họa: NASA

Sử dụng mô hình kết hợp các dữ liệu từ thí nghiệm vật lý và mô phỏng máy tính, dựa trên các hợp chất mà NASA đã ghi nhận được trên Titan, các tác giả chỉ ra rằng trên bề mặt thiên thể này, các hydrocarbon không phân cực như ethane (ê-tan - C 2 H 6 ) và methane (mê-tan - CH 4 ) tồn tại dồi dào song song với hydro xyanua (HCN).

HCN là phân tử cực kỳ phân cực và gần như đối lập với hydrocarbon, đồng thời là hợp chất có liên quan đến các quá trình tiền sinh học nhất mà con người biết đến.

Ở Titan, các hợp chất tưởng chừng không thể hòa quyện nói trên đã pha trộn với nhiệt độ rất thấp, khoảng -180 độ C, tạo thành những cấu trúc vượt ngoài mong đợi của hóa học thông thường.

Ở nhiệt độ này, HCN là tinh thể, hai chất còn lại là chất lỏng, xâm nhập vào mạng tinh thể HCN tạo thành các cấu trúc ổn định mới được gọi là co-crystals (đồng tinh thể).

"Việc phát hiện ra sự tương tác bất ngờ giữa các chất này có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta hiểu về địa chất của Titan và cảnh quan kỳ lạ của các hồ, biển và cồn cát" - tiến sĩ Martin Rahm, đồng tác giả từ Đại học Công nghệ Chalmers, cho biết.

Chính cảnh quan với sông, hồ, biển, núi, cồn cát... rất giống với Trái Đất, cộng với kích thước lớn hơn cả Sao Thủy và tiềm năng sở hữu sự sống ở đại dương ngầm, đã khiến NASA ví nó như một Trái Đất khác.

Cách mà HCN tồn tại trên Titan cũng quan trọng với sự sống, bởi hợp chất này có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra một số thành phần cấu tạo nên sự sống, ví dụ như axit amin, được sử dụng để tạo ra protein và nucleobase, cần thiết cho mã di truyền.

“Vì vậy, công trình của chúng tôi cũng đóng góp những hiểu biết sâu sắc về hóa học trước khi sự sống xuất hiện và cách sự sống có thể phát triển trong những môi trường khắc nghiệt, không thích hợp" - tiến sĩ Rahm cho biết.

Nghiên cứu thú vị này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.