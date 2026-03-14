NATO hối thúc Mỹ thay đổi quyết định về dầu mỏ Nga, ông Donald Trump từ chối Ukraine

Trả lời phỏng vấn Euronews, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông "lo ngại" về những tác động tiềm tàng đối với Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13-3 cho biết 6 trên 7 quốc gia thuộc khối G7 phản đối quyết định của Mỹ trong việc nới lỏng trừng phạt dầu mỏ cho Nga.

Tổng thống Donald Trump thực hiện động thái này nhằm thúc đẩy nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh giá cả leo thang.

Lãnh đạo các nước Đức, Canada và Na Uy (đều là thành viên NATO) cho biết họ sẽ sử dụng các kênh liên lạc với Nhà Trắng để cố gắng thay đổi ý định của ông Donald Trump.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí rằng áp lực tối đa vẫn cần được duy trì đối với Nga liên quan đến cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Họ nhấn mạnh Nga không được phép hưởng lợi từ việc tái gia nhập thị trường dầu mỏ toàn cầu.

"Chúng ta nên gây áp lực lớn hơn lên Nga để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Đó là lý do chúng tôi có quan điểm khác biệt với quyết định được đưa ra tại Washington đêm qua" – Thủ tướng Merz nói.

Từ bên trái: Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Na Uy vào ngày 13-3. Ảnh: Euronews.

Khi được hỏi liệu các nước G7 hay NATO có vận động ông Donald Trump rút lại quyết định hay không, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: "Tất cả chúng tôi đều có đường dây liên lạc trực tiếp với tổng thống Mỹ. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng".

Thủ tướng Merz cũng cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Pháp Macron để tìm giải pháp thay thế cho kế hoạch của ông Donald Trump: "Chúng tôi sẽ có cơ hội trao đổi với nhau vào cuối tuần này và sẽ kiểm tra xem chúng tôi có thể làm được gì."

Cũng trong ngày 13-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định động thái nêu trên của Washington sẽ "củng cố vị thế của Nga".

"Chỉ riêng việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt này có thể cung cấp cho Nga khoảng 10 tỉ USD cho cuộc xung đột. Điều này chắc chắn không giúp ích gì cho hòa bình" - ông nói trong cuộc họp báo tại Paris cùng với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.