Quốc tế

NATO huy động lực lượng hùng hậu "săn" tàu ngầm Nga

Lạc Chi

(NLĐO) - Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tham gia cùng NATO mở chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm Nga được cho là xuất hiện gần khu vực hoạt động của tàu sân bay Mỹ.

Chiến dịch của RAF bắt đầu từ tối 24-8 và đã kéo dài gần 48 tiếng, trùng thời điểm tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tiến hành huấn luyện chung với Hải quân Na Uy tại khu vực Bắc Cực.

Theo các nguồn tin quốc phòng, NATO đã thực hiện ít nhất 27 chuyến bay chuyên biệt săn ngầm kể từ ngày 24-8, trong đó riêng RAF điều tám máy bay P-8A Poseidon từ căn cứ Lossiemouth ở Scotland. 

Không quân Na Uy triển khai ba chuyến bay từ căn cứ Evenes gần Narvik, còn Hải quân Mỹ đưa máy bay tuần tra từ Iceland và bổ sung lực lượng từ Sicily - Ý.

Anh điều máy bay cùng NATO săn tàu ngầm Nga - Ảnh 1.

Tàu ngầm chuyên dụng của Hải quân Hoàng gia Anh theo dõi tàu ngầm Nga hồi đầu năm nay. Ảnh: Không quân Hoàng gia Anh.

Các máy bay Poseidon của RAF được trang bị cảm biến chống ngầm, ngư lôi, tên lửa và phao định vị âm thanh, có khả năng phát hiện chuyển động dưới nước ở độ sâu lớn.

Dữ liệu hàng không cho thấy một chiếc Poseidon của RAF đã bay nhiều giờ liền trên vùng biển Na Uy, cách quần đảo Lofoten khoảng 100 km. Nhiều máy bay tham gia đã tắt thiết bị phát tín hiệu để tránh lộ vị trí.

Trên biển, tàu hộ vệ HMS Somerset của Hải quân Anh cũng được điều đến hỗ trợ cùng các tàu NATO khác trong khu vực. 

"Máy bay P-8A Poseidon của Vương quốc Anh hoạt động liên tục nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và giữ an toàn cho Anh cùng các đồng minh. Vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ không bình luận về chi tiết chiến dịch" - một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh nói với Daily Mail hôm 26-8.

Một số cựu sĩ quan hải quân Anh cho rằng việc NATO triển khai lực lượng quy mô lớn có thể là lời khẳng định hiện diện tại khu vực. Ông Ryan Ramsay, cựu chỉ huy tàu ngầm Hải quân Hoàng gia Anh, nói: "Đây là cách NATO cho thấy họ đang kiểm soát tình hình. Hoặc là họ đã phát hiện tàu ngầm và đang theo sát, hoặc chưa tìm thấy và cần truy tìm bằng được".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga vẫn kéo dài sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và tăng cường hoạt động tại Bắc Cực. Giới chức phương Tây nhiều lần tuyên bố tàu ngầm Nga có khả năng tác động đến hạ tầng dưới biển, gồm cáp dữ liệu xuyên Đại Tây Dương và đường ống năng lượng.

Vùng biển Na Uy là một phần của khoảng trống GIUK (Greenland - Iceland - UK), tuyến hàng hải chiến lược từ thời Chiến tranh Lạnh, giữ vai trò ngăn chặn tàu ngầm Nga tiếp cận Đại Tây Dương mà không bị phát hiện.

Tàu USS Gerald R. Ford, đưa vào biên chế từ năm 2017, là tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới nhất của Mỹ. Con tàu có thể mang hơn 75 máy bay, bao gồm tiêm kích F/A-18 và hệ thống giám sát hiện đại, hoạt động như căn cứ không quân nổi trên biển.

