Giải trí

Negav tiếp tục bị chỉ trích

Thùy Trang

(NLĐO)- Đoạn clip với tác động nhạy cảm vì "mùi 18+" của Negav lan truyền khắp mạng xã hội với đầy rẫy lời chỉ trích.

Negav bị “khai tử” khỏi đại nhạc hội: cơn địa chấn tẩy chay bùng nổ!

Negav tiếp tục bị chỉ trích - Ảnh 1.

Negav tiếp tục bị chỉ trích

Thông tin Negav bị loại khỏi line-up một đại nhạc hội đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Sự kiện này đến ngay khi một nhãn hàng đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì mời Negav tham gia chương trình của mình. Một lần nữa, Negav trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng, thổi bùng thành làn sóng tẩy chay, nhiều khán giả kiên quyết từ chối sự xuất hiện của nam rapper ở các đại nhạc hội hay chiến dịch quảng cáo nhãn hàng.

Mới đây nhất, Lễ Hội Ánh Sáng - sự kiện âm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ năm 2025 - trở thành chủ đề nóng vì loại bỏ Negav ra khỏi line-up biểu diễn. Cụ thể, Lễ hội tinh hoa Đại Ngàn - Biển xanh hội tụ, kéo dài từ 29-8 đến 2-9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn. Rapper Negav sẽ tham gia biểu diễn vào tối 1-9 cùng với nhiều giọng ca khác

Tuy nhiên, sau sự việc khán giả đòi tẩy chay Negav và nhãn hàng phải lên tiếng xin lỗi vì mời Negav tham gia, đêm diễn Lễ hội ánh sáng cũng đã có thay đổi phút chót về nghệ sĩ tham gia. 

Tối 19-8, trang Facebook tick xanh của hoa hậu Đinh Thị Hoa - đại sứ truyền thông sự kiện cập nhật bài đăng mới, đăng kèm line-up và poster có sự hiện diện của Kay Trần. Đáng chú ý, Kay Trần thay vị trí của Negav trên poster trước đó. Nam rapper Gen Z cũng không được nhắc đến trong dàn line-up mới của show Lễ hội ánh sáng.

Phản ứng dữ dội từ cư dân mạng!

Negav tiếp tục bị chỉ trích - Ảnh 2.

Negav tiếp tục bị chỉ trích

Điều này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng BTC show Lễ hội ánh sáng lo ngại xuất hiện của Negav sẽ gây nên những tranh cãi, thậm chí tẩy chay từ phía khán giả.

Trước đó, Negav tiếp tục nhận về hàng loạt chỉ trích vì đoạn video clip nhạy cảm với động tác 18+ khiến người xem đỏ mặt. Cụ thể, Negav đang tập diễn cùng 3 thành viên nam khác là Quang Hùng MasterD, Erik, Pháp Kiều. Trong khi mọi người diễn bình thường thì Negav lại làm một động tác phòng the nhạy cảm với bạn diễn. 

Không khó để nhận ra, hành động của Negav là đùa giỡn. Tuy nhiên, việc giỡn quá lố khiến hình ảnh Negav trở nên "xấu xí" trong mắt khán giả. Nhất là khi Negav đang là một người nổi tiếng, có ảnh hưởng ít nhiều đến khán giả trẻ. 

Hàng nghìn bình luận dưới video phê phán nam rapper: "Không phong sát thì quá chán, ai gọi đây là thần tượng thì sợ thật sự", "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nghệ sĩ làm động tác nhạy cảm này ngay trên sân khấu. Các cháu khán giả nên cẩn thận"… Đông đảo khán giả kêu gọi tẩy chay Negav quyết liệt, khi "Anh trai say hi" này không hề có biểu hiện hối lỗi, còn thể hiện sự dung tục, phản cảm một cách lộ liễu.

Điều đáng nói, Negav đang trong giai đoạn tranh cãi vì hành vi bị xem là thiếu tế nhị. Gần 1 năm kể từ lùm xùm phát ngôn, Negav vẫn chưa được công chúng tha thứ. Khi cái tên Negav xuất hiện trong dàn 30 thí sinh của Anh trai say hi mùa 2, công chúng thắc mắc mục tiêu của nhà sản xuất khi để Negav xuất hiện cũng như quyết định trở lại chương trình truyền hình thực tế này của Negav. 

Trước đó, Negav tham gia chương trình "Anh trai say hi" mùa 1, gây tranh cãi hồi tháng 10-2024 khi phát ngôn trên sân khấu concert: "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?". Ngoài ra nam rapper từng lập nhóm "khăn giấy ướt" chia sẻ nội dung dung tục, phản cảm.

