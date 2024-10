Nén lòng gửi con về quê

(KCN Cơ khí ô tô, huyện Củ Chi, TP HCM), phải gửi con ở một nhóm trẻ tư thục gần nhà. Do bảo mẫu chỉ cho trẻ xem ti vi hoặc điện thoại nên bé bị chậm nói, khiến chị vô cùng lo lắng.



Lo lắng của chị Tuyền cũng là trăn trở của nhiều CN đang làm việc tại các KCX-KCN TP HCM. Nỗi lo khác của họ là các trường mầm non công lập không tổ chức giữ trẻ ngoài giờ. Bà Lê Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-CN TP HCM, cho hay việc chăm sóc, giáo dục trẻ là con CN tại các KCX-CN thành phố gặp khá nhiều khó khăn vì nhiều lý do.

Đó là thời gian hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non công lập gần như chênh với thời gian làm việc của CN, nhất là CN phải tăng ca hoặc làm việc theo ca kíp. Các trường mầm non công lập chỉ nhận giữ trẻ đến 17 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu, không nhận giữ trẻ vào dịp cuối tuần và dịp nghỉ hè. Đây là lý do CN phải gửi con ở trường mầm non tư thục hoặc ở nhóm trẻ tự phát.

Nhiều CN phải đưa con về quê cho ông bà chăm sóc hay nghỉ không lương hoặc nghỉ việc ở nhà nuôi con dù rất khó khăn về kinh tế. Ông bà chiều cháu lại lớn tuổi nên không quản được cháu. Tiếp xúc với văn hóa độc hại nên nhiều em sinh tật, hư hỏng, thậm chí dính vào tệ nạn hoặc vi phạm pháp luật. Cũng vì sống trong tâm trạng bất an nên nhiều CN trở về quê làm việc để có thời gian chăm sóc, gần gũi con.

TP HCM hiện có 17 KCX-KCN với 217.000 lao động, trong đó có 130.000 lao động nữ (gần 70%), đa số là CN ngoại tỉnh (trên 50%). Do các trường mầm non chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu, 85% còn lại phải dựa vào các cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Trong khi đó, học phí ở trường mầm non tư thục gấp 5 - 9 lần so với trường công lập.

Tại tọa đàm "Hỗ trợ con CN trong các KCX-CN trong việc chăm sóc, nuôi dạy con" do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM tổ chức, ngoài dành quỹ đất để xây trường, nhiều ý kiến đề xuất cần nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi con cho CN tại các doanh nghiệp; tổ chức bán hàng giá ưu đãi cho nữ CN mang thai và nuôi con nhỏ. Song song đó, thành phố cần xây thêm nhà lưu trú, khu vui chơi cho con CN để người lao động an tâm gắn bó.