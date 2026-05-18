Kinh tế

Thúc đẩy khởi nghiệp học đường

Bài và ảnh: CA LINH

Khởi nghiệp học đường dần chuyển từ phong trào sang chiều sâu khi các địa phương chú trọng thay đổi tư duy, gắn đào tạo với thực tiễn

Triển khai Quyết định 1665/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665), ngành giáo dục nhiều địa phương đã từng bước xây dựng nền tảng hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trong trường học.

Gieo mầm sáng tạo

Tại TP Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định vấn đề trọng tâm khi thực hiện Đề án 1665 là không chỉ phát động phong trào mà còn thay đổi tư duy.

Các cơ sở giáo dục ở TP Cần Thơ được khuyến khích xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với đặc thù từng đơn vị, từ bậc phổ thông đến đại học. Hoạt động đào tạo cũng được điều chỉnh theo hướng mở, tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường thực tế.

Một trong những điểm nhấn của phong trào khởi nghiệp học đường ở Cần Thơ là việc thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp. Thay vì chỉ học lý thuyết, học sinh, sinh viên được tham gia nghiên cứu, thực hành và tiếp xúc trực tiếp quy trình sản xuất - kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp người học hiểu rõ hơn về thị trường, từ đó hình thành tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng.

Ở Vĩnh Long, việc triển khai thực hiện Đề án 1665 cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã có hơn 68.000 học sinh phổ thông tham gia các hoạt động liên quan việc khởi nghiệp. Thông qua các cuộc thi, chương trình trải nghiệm và hoạt động ngoại khóa, học sinh được khơi dậy tinh thần sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tư duy và nuôi dưỡng ý chí dám nghĩ, dám làm.

Thúc đẩy khởi nghiệp học đường - Ảnh 1.

Các sản phẩm làm từ vỏ bắp của nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Phân hiệu Cần Thơ

Trong phong trào khởi nghiệp học đường ở ĐBSCL, dự án BaLaBin của nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Phân hiệu Cần Thơ được xem là tiêu biểu. Xuất phát từ ý tưởng tận dụng phế phẩm nông nghiệp, các sinh viên đã "hồi sinh" vỏ bắp - loại nguyên liệu thường bị bỏ đi sau thu hoạch - thành các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. Từ nguyên liệu tưởng chừng không có giá trị, nhóm này đã tạo ra nhiều sản phẩm như túi xách, túi đựng bình nước, tấm lót ly hay túi giấy, với mức giá dao động 80.000 - 200.000 đồng.

Không dừng ở ý tưởng, BaLaBin còn bước đầu tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee và các hội chợ địa phương. Đây là bước đi quan trọng, giúp dự án kiểm chứng nhu cầu khách hàng và từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Đẩy mạnh liên kết "3 nhà"

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, Đề án 1665 đã góp phần hình thành tư duy khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, qua đó đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo cho địa phương. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, cần chuyển từ phong trào sang chiều sâu.

Trong đó, điều mấu chốt là gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc liên kết "3 nhà": nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý cần được đẩy mạnh, không chỉ ở mức hợp tác hình thức mà phải đi vào thực chất. Những chương trình huấn luyện chuyên biệt, không gian sáng tạo và cơ chế ươm tạo cần được đầu tư đồng bộ để giúp các ý tưởng có thể phát triển thành sản phẩm thương mại.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện một công ty thủy sản tại Cần Thơ cho rằng các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên nên xuất phát từ nhu cầu thực tế - tức "đơn đặt hàng" của thị trường. Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia từ khâu góp ý, xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh đến thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. 

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững

Theo PGS-TS Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp - ĐH Cần Thơ, Đảng và Nhà nước luôn xem khởi nghiệp trong trường đại học là một phần chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

Điều đó thể hiện ở việc Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các trường đại học, nhất là Đề án 1665. Việc thúc đẩy khởi nghiệp tại trường học đóng vai trò quan trọng cả về mặt kiến thức, nghiên cứu, kết nối thực tiễn và phát triển địa phương.


Lấy vốn văn hóa làm vốn khởi nghiệp

Lấy vốn văn hóa làm vốn khởi nghiệp

Nhiều nhà khởi nghiệp trẻ không chọn những mô hình kinh doanh rập khuôn mà tìm về những giá trị cốt lõi của dân tộc

Điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đã và đang trở thành bệ đỡ quan trọng, giúp nhiều phụ nữ tự tin khởi nghiệp

Người trẻ khởi nghiệp đầy bản lĩnh

Nhiều doanh nghiệp của người trẻ không chỉ khẳng định vị thế mà còn tạo ra giá trị bền vững, góp phần làm mới bức tranh kinh tế trong bối cảnh đầy thách thức

