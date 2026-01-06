HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nền tảng phát triển bền vững TP HCM

Bài và ảnh: ÁI MY

Kết quả của công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy TP HCM phát triển bền vững

Ngày 5-1, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo Vũ Hoài Bắc; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành, địa phương. 

Thông tin từ đây cho hay năm 2025, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. TP HCM đã tổ chức thành công đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025; công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa.

Nội dung quan trọng nữa, các phường, xã, đặc khu tổ chức nhiều hoạt động vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa chăm lo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và tôn giáo... 

Những kết quả này, theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM, đã khẳng định vai trò quan trọng của hòa hợp, đoàn kết, dân tộc, tôn giáo trong xây dựng cộng đồng vững mạnh, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như quá trình phát triển bền vững của thành phố.

Nền tảng phát triển bền vững TP HCM - Ảnh 1.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM và Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Về nhiệm vụ thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM cho hay sẽ nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, củng cố hòa hợp và đoàn kết tôn giáo, phát huy vai trò của các chức sắc và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy đánh giá công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo duy trì ổn định, quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc tôn giáo được nâng cao. 

Thành tích này là kết quả từ chỉ đạo sâu sát của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thành ủy, UBND TP HCM cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, sự ủng hộ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo. 

Kết quả ấy góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố tổ chức và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM tin tưởng với những định hướng và giải pháp cụ thể, công tác tôn giáo tại TP HCM trong năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, giữ vững hòa hợp, đoàn kết tôn giáo và góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của thành phố.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM và Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Dịp này, 33 đơn vị được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025…

