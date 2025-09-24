New Zealand điều chỉnh chính sách thị thực để giữ chân lao động tay nghề cao

Theo The Guardian ngày 23-9, Bộ Tăng trưởng Kinh tế New Zealand vừa công bố 2 lộ trình cư trú mới nhằm tháo gỡ rào cản cho lao động di cư và giữ chân lực lượng có kỹ năng, được coi là nguồn bổ sung quan trọng để bù đắp khoảng trống nhân lực mà lao động bản địa chưa đáp ứng được.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh kinh tế New Zealand đối mặt nhiều thách thức khi tăng trưởng GDP suy giảm liên tiếp và tình trạng "chảy máu chất xám" ngày càng nghiêm trọng. Theo Cục Thống kê New Zealand, chỉ trong 1 năm (từ tháng 7-2024 đến tháng 7-2025) đã có 73.400 công dân rời khỏi đất nước, trong khi chỉ 25.800 người quay trở về.

Chính sách mới kỳ vọng giữ chân nhân lực chất lượng cao ở lại New Zealand

Thêm hai lộ trình cư trú mới

Hai lộ trình cư trú mới, dự kiến áp dụng từ giữa năm 2026, tập trung vào 2 nhóm chính: Nhóm lao động tay nghề cao, với yêu cầu về kinh nghiệm và mức lương; Nhóm lao động trong các lĩnh vực thương mại, kỹ thuật, nơi kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế được coi trọng hơn bằng cấp đại học.

Bộ Di trú New Zealand khẳng định chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân những lao động đã chứng minh được giá trị, đồng thời khuyến khích họ gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Trước đó, trong năm 2024, New Zealand đã thực hiện nhiều điều chỉnh để thu hút nhân lực quốc tế như nới lỏng thị thực du lịch cho "du mục kỹ thuật số" và người làm việc từ xa (tháng 1), cũng như sửa đổi điều kiện thị thực Nhà đầu tư Năng động Plus (tháng 2) nhằm thu hút giới đầu tư giàu có.

Người lao động nước ngoài làm việc tại New Zealand ngày càng gia tăng

Điểm đến tiềm năng cho lao động Việt Nam

Bối cảnh mới cũng mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong quan hệ Việt Nam – New Zealand, nhất là khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 2-2025.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, với hợp tác trải rộng từ kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông – vận tải cho đến lao động – việc làm.

Việt Nam hiện có hơn 650.000 lao động làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, gửi về nước 3,5 – 4 tỉ USD kiều hối mỗi năm. Ngoài các thị trường truyền thống như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc, New Zealand đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng.

Theo Hồ sơ di cư Việt Nam 2023 của Bộ Ngoại giao, thu nhập bình quân của lao động Việt tại New Zealand năm 2022 cao gấp khoảng 15 lần lương tối thiểu trong nước, trở thành yếu tố thu hút mạnh mẽ bên cạnh điều kiện làm việc thuận lợi và cơ hội cư trú dài hạn.