Thể thao

Siêu sao Ronaldo và những tranh cãi!

Hoàng Tú

(NLĐO) - Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn dẫn dắt đội bóng tới chức vô địch và vẫn khóc vì chiến thắng lẫn thất bại như một cầu thủ trẻ.

Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng không chấp nhận giới hạn. Nhưng đi cùng sự vĩ đại ấy cũng là những hành động gây tranh cãi, những phản ứng cảm xúc mà không phải lúc nào công chúng cũng có thể đồng tình.

Nhà vô địch không chịu già đi

Có lẽ điều đáng nể nhất ở Cristiano Ronaldo không nằm ở gần 1.000 bàn thắng, 5 Quả bóng vàng hay hàng chục danh hiệu lớn nhỏ. Điều đáng nể nhất là ở tuổi 41, anh vẫn sống với bóng đá như thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng không chấp nhận giới hạn

Trong thời đại mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ hoặc bước sang vai trò khác sau tuổi 35, Ronaldo vẫn duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt, vẫn giữ hình thể đáng kinh ngạc và vẫn đóng vai trò quyết định ở những trận đấu lớn.

Trận thắng Damac 4-1 để giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League là ví dụ rõ nhất. Ronaldo ghi hai bàn thắng, là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận và trực tiếp kéo đội bóng vượt qua áp lực ở vòng đấu cuối cùng.

Đó không còn là câu chuyện của tài năng đơn thuần. Đó là kết quả của tính kỷ luật gần như ám ảnh. Suốt sự nghiệp, Ronaldo luôn được nhắc đến như hình mẫu của sự chuyên nghiệp: chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tập luyện nhiều hơn người khác và luôn duy trì khát vọng chiến thắng ở mức cao nhất.

Chính điều đó khiến anh trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ, không chỉ trong bóng đá mà cả ngoài cuộc sống. 

Ronaldo cho thấy xuất phát điểm không quyết định giới hạn của một con người. Từ cậu bé lớn lên trong gia đình nghèo ở Madeira, anh trở thành một trong những vận động viên nổi tiếng nhất lịch sử thể thao thế giới nhờ ý chí và sự bền bỉ phi thường.

Khẳng định muộn màng ở Saudi Arabia

Suốt hơn ba năm ở Saudi Arabia, Ronaldo bị đặt giữa hai luồng đánh giá cực đoan. Một bên xem anh là người mở cánh cửa đưa Saudi Pro League bước ra ánh sáng toàn cầu. Điều đó gần như không cần tranh cãi. 

Sau khi Ronaldo cập bến Al Nassr cuối năm 2022, hàng loạt ngôi sao lớn kéo đến như Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Kingsley Coman hay Joao Felix. Saudi Pro League từ một giải đấu khu vực đã trở thành sản phẩm bóng đá có sức hút toàn cầu.

Nhưng phía còn lại luôn đặt câu hỏi: "Ronaldo mang đến hào quang, nhưng anh thực sự để lại điều gì trên sân cỏ?". Trước chức vô địch này, Ronaldo chỉ có Arab Club Champions Cup 2023 cùng Al Nassr - danh hiệu mà nhiều nơi không xem là chiếc cúp chính thức cấp cao của AFC hay FIFA. Vì thế, dù ghi hơn 100 bàn tại Saudi Arabia, anh vẫn bị xem là chưa hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất: đưa Al Nassr tới chức vô địch quốc gia.

Do đó, Saudi Pro League 2025-2026 là sự khẳng định muộn màng. Ronaldo không chỉ đến Saudi Arabia để dưỡng già hay làm biểu tượng quảng bá. Ở tuổi 41, anh vẫn còn khả năng trở thành trung tâm của một đội bóng vô địch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách Ronaldo giành danh hiệu này.

Ronaldo chưa bao giờ là hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối

Ronaldo không thuộc kiểu chỉ đứng trong một đội bóng mạnh để chờ nâng cúp. Al Nassr đã trải qua nhiều mùa giải bất ổn, thay HLV liên tục, thất bại ở các trận quyết định và nhiều lần bị Al Hilal bỏ lại phía sau. Ngay cả vài ngày trước chức vô địch Saudi League, họ còn thua chung kết AFC Champions League 2.

Nhưng Ronaldo vẫn kết thúc mùa giải bằng những bàn thắng quyết định ở trận cuối cùng, đúng theo phong cách quen thuộc của anh suốt hơn 20 năm qua.

Danh hiệu này không làm thay đổi vị thế lịch sử của Ronaldo - điều đó đã được định hình từ lâu ở Manchester United, Real Madrid, Juventus hay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khát vọng và tranh cãi

Tuy nhiên, Ronaldo chưa bao giờ là hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối. Sau thất bại của Al Nassr trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League 2, hình ảnh anh bỏ vào đường hầm thay vì ở lại nhận huy chương bạc đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn.

Ronaldo trở thành người hùng trong chức vô địch Saudi League

Nhiều người xem đó là hành động thiếu tinh thần thể thao, và thật khó để hoàn toàn bênh vực phản ứng ấy. Khi đã là biểu tượng toàn cầu, mỗi hành động của Ronaldo đều mang ảnh hưởng vượt xa phạm vi cá nhân. Hàng triệu cầu thủ trẻ nhìn vào anh để học cách chiến thắng, nhưng cũng học cách đối diện thất bại.

Một siêu sao lớn không chỉ được đánh giá bằng cách nâng cúp, mà còn ở cách chấp nhận những khoảnh khắc không như mong muốn. Ronaldo có quyền thất vọng. Ronaldo có quyền đau đớn. 

Nhưng việc bỏ lễ trao huy chương rõ ràng vẫn là hình ảnh không đẹp với một cầu thủ mang tầm vóc biểu tượng. Đó cũng là điều khiến Ronaldo trở thành nhân vật đặc biệt của bóng đá hiện đại.

Anh không che giấu cảm xúc, không giỏi chấp nhận thất bại theo cách như bao nhiêu người khác, không cố biến mình thành hình mẫu hoàn hảo. 

Thay vào đó, Ronaldo luôn sống trong trạng thái cực hạn: hoặc chiến thắng, hoặc đau đớn. Chính cá tính ấy giúp anh vươn tới đỉnh cao, nhưng đôi khi cũng đẩy anh vào tranh cãi.

Nhưng điều thú vị là chỉ vài ngày sau thất bại ở cúp châu Á, Ronaldo lại trở thành người hùng trong chức vô địch Saudi League. Thế hệ trẻ hôm nay cần những thần tượng truyền cảm hứng. Nhưng cũng cần hiểu rằng thần tượng không đồng nghĩa với hoàn hảo.

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Anh là biểu tượng của kỷ luật, khát vọng và tinh thần vượt giới hạn tuổi tác. Đồng thời, anh cũng là ví dụ cho thấy những con người thành công lớn đôi khi vẫn có thể hành động theo cảm xúc, vẫn có những khoảnh khắc chưa đẹp và vẫn gây tranh cãi như bất kỳ ai khác.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn khóc vì bóng đá và vẫn khiến cả thế giới tranh luận về mình. Có lẽ đó mới là điều đặc biệt nhất.

Bởi sau hơn hai thập niên đỉnh cao, Ronaldo không chỉ để lại những chiếc cúp hay kỷ lục, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần không chấp nhận giới hạn của con người trước thời gian.


