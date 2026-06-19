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Thể thao

Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil

ĐÀO TÙNG

Brazil - đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới - vừa có trận hòa tệ hại 1-1 với Morocco ở lượt trận mở màn bảng C World Cup 2026

Trận hòa đáng thất vọng với Morocco trong ngày ra quân buộc tuyển Brazil phải tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở cuộc chạm trán "tí hon" Haiti lúc 8 giờ ngày 20-6.

Áp lực đáng kể với thầy trò Ancelotti

Trận hòa tuyển Morocco chưa đủ để đẩy "Selecao" vào khủng hoảng nhưng vẫn tạo nên áp lực đáng kể với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

Trong bối cảnh Scotland chễm chệ ngôi đầu bảng nhờ 3 điểm giành được trước Haiti, Brazil hiểu rằng bất kỳ cú sẩy chân nào nữa cũng có thể khiến họ gặp khó khăn ở lượt đấu cuối. Vì vậy, việc Brazil chiến thắng trong cuộc đối đầu Haiti mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với sự chênh lệch về đẳng cấp.

Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil - Ảnh 1.

Brazil cần 3 điểm để tự quyết số phận (Ảnh: AP)

Trong tay HLV Carlo Ancelotti vẫn là dàn hảo thủ Brazil mà chất lượng đã được kiểm chứng. Trong đó, những ngôi sao như Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimaraes hay Marquinhos đủ sức tạo ra khác biệt trước bất kỳ đối thủ nào. Trận hòa Morocco, dù vậy, vẫn cho thấy đội bóng Nam Mỹ cần có thêm thời gian để hoàn thiện sự gắn kết trong lối chơi.

Trận vừa qua, Brazil kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa tạo được sức ép liên tục lên khung thành đối phương. Các pha phối hợp tấn công còn thiếu tốc độ và sự đột biến cần thiết. Đây là điều ông Ancelotti chắc hẳn muốn cải thiện trước khi bước vào giai đoạn quyết định của vòng bảng.

Một số điều chỉnh nhân sự được dự báo sẽ xảy ra với tuyển Brazil. Matheus Cunha có thể được trao cơ hội trên hàng công nhằm tăng khả năng di chuyển và pressing, trong khi Fabinho được kỳ vọng giúp tuyến giữa cân bằng hơn. 

Những thay đổi này có thể mang đến diện mạo mới cho Brazil.

Tinh thần thi đấu đáng nể của Haiti

Trong khi đó, Haiti bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái. Đại diện vùng Caribbean đã thất bại 0-1 trước Scotland ngày ra quân nhưng màn trình diễn của họ không hề tệ. Haiti tổ chức phòng ngự khá kỷ luật, duy trì cự ly đội hình hợp lý và khiến đối thủ phải rất vất vả mới tìm được bàn thắng quyết định.

Điểm mạnh nhất của Haiti chính là tinh thần thi đấu. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng song đội bóng này luôn thể hiện sự quyết tâm và khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung như trận gặp Scotland, Haiti hoàn toàn có thể gây ra những khó khăn nhất định cho Brazil.

Không chỉ khoảng cách trình độ thực sự mênh mông, lịch sử đối đầu giữa 2 đội cũng nghiêng hoàn toàn về phía Brazil. Trong những lần gặp nhau trước đây, "Selecao" luôn giành chiến thắng với cách biệt đáng kể, trong đó có trận áp đảo Haiti 7-1 tại Copa America Centenario năm 2016.

Quan trọng hơn, Brazil đang sở hữu động lực cực lớn. Một chiến thắng không chỉ giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu được dự báo đầy thử thách với Scotland ở lượt trận cuối.

Nếu chơi đúng khả năng, đội bóng áo vàng xanh đủ sức kiểm soát thế trận. Haiti có thể gây khó khăn trong khoảng thời gian đầu nhờ hệ thống phòng ngự số đông. Thế nhưng, việc phải chống đỡ sức ép liên tục trước các mũi nhọn của tuyển Brazil nhiều khả năng sẽ khiến hàng thủ đội bóng Haiti bộc lộ khoảng trống, dẫn đến kết cục không như mong đợi. 

Mỹ và Úc tranh ngôi đầu bảng

Tâm điểm của loạt trận sáng 20-6 là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Úc (2 giờ). Ở lượt đầu tiên của bảng D, chủ nhà Mỹ đã thể hiện sức tấn công mạnh mẽ trước Paraguay. Đại diện xứ chuột túi cũng gây ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ nhờ lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả.

Trước thềm World Cup 2026, Úc không được đánh giá quá cao. Song, màn trình diễn của họ trong ngày ra quân cho thấy Mỹ sẽ có lượt đấu thứ 2 tương đối khó khăn. Ngôi sao hàng đầu xứ cờ hoa Christian Pulisic đang gặp vấn đề sức khỏe nhưng vẫn có thể ra sân cho đội chủ nhà. Đó là tín hiệu tích cực vì tuyển Mỹ rất cần khả năng sáng tạo và kỹ thuật của tiền đạo cánh này khi đối đầu hàng thủ chặt chẽ của "Socceroos".

Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil - Ảnh 2.

Úc (trái) gây không ít khó khăn cho Mỹ ở trận giao hữu tháng 10-2025 (Ảnh: AP)

Sau chiến thắng tại lượt mở màn, Mỹ hoặc Úc nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu này sẽ đoạt vé vào vòng knock-out. Do đó, cả 2 đội sẽ dốc hết sức để sớm vượt qua vòng bảng. Tuyển Mỹ từng toàn thắng ở 2 lần gặp Úc trước đây, song thầy trò HLV Tony Popovic chỉ để thua 1 trận trong năm 2026. Chưa đội nào tạo nên sự vượt trội hoàn toàn nên cuộc đọ sức sắp tới nhiều khả năng diễn ra khá cân bằng.

Lúc 10 giờ cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thắng Paraguay để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu không, đại diện châu Âu này sẽ gặp áp lực cực lớn khi đối đầu Mỹ, vốn có lợi thế sân nhà, ở lượt cuối.

Tại bảng C, Scotland sẽ có ngày thi đấu đầy thử thách với đương kim vô địch châu Phi Morocco (5 giờ). Dù đang dẫn đầu bảng này nhưng "đội quân Tartan" chỉ mới 1 lần thắng ở lượt thứ 2 vòng bảng World Cup.

H.Hiệp

Haiti đương đầu "gã khổng lồ" Brazil - Ảnh 3.


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