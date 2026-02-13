Nga dồn dập trả đũa, đánh trúng 147 mục tiêu tại Ukraine

Các mục tiêu Ukraine bị tấn công gồm sân bay, cơ sở hạ tầng quân sự, cơ sở sản xuất và kho lưu trữ máy bay không người lái (UAV), căn cứ và trại lính đánh thuê nước ngoài.

Nga cũng nhằm mục tiêu hậu cần quân sự, hạ tầng năng lượng liên quan phục vụ nhu cầu quân sự của Ukraine.

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 12-2 cho biết chiến dịch sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ trên không và mặt đất, cùng UAV cảm tử.

Nga liên tiếp tung đòn đánh kết hợp đánh trúng 147 mục tiêu Ukraine. Ảnh: Sputnik

Ukraine xác nhận đợt không kích của Nga ảnh hưởng tới nhiều khu vực trong đó có thủ đô Kiev, TP Dnipro và thành phố cảng Odesa bên bờ biển Đen.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các vụ nổ xảy ra trong đêm khiến mạng lưới điện và sưởi ấm tại thủ đô khủng hoảng trầm trọng hơn, hàng ngàn tòa nhà vẫn chưa có hệ thống sưởi ấm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đợt không kích này là hành động "trả đũa" sau khi Ukraine một ngày trước đó tiến hành cuộc tấn công lớn bằng hàng trăm UAV, tên lửa HIMARS và bom lượn nhằm vào hạ tầng tại nhiều khu vực của Nga.

Kyiv Independent dẫn lời giới chức địa phương cho biết trong đêm 12 rạng sáng 13-2 (giờ địa phương), phía Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu khác tại Odesa.

Hậu quả khiến hạ tầng công nghiệp và cảng bị hư hại; nguồn cung điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt nơi đây bị gián đoạn.

Các nguồn tin Ukraine cho biết nhiều cơ sở năng lượng tiếp tục là mục tiêu trong bối cảnh mạng lưới điện nước này vốn đã suy yếu sau hàng loạt đợt không kích trước đó của Nga. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một phần tên lửa và UAV Nga, song không công bố con số cụ thể.

Moscow tháng trước từng đồng ý tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Tuy vậy, cả Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau chưa giảm các cuộc tập kích xuyên biên giới.