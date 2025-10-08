Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã tấn công TP Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga đã triển khai hàng chục máy bay không người lái Shahed, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng tại Ukraine tối 7-10 (giờ địa phương).

img

Lực lượng cứu hộ đang khắc phục hậu quả sau khi quân đội Nga tấn công khu vực Dnipropetrovsk. Ảnh: Telegram

Thị trưởng TP Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul thông báo trên Telegram rằng 30 máy bay không người lái Shahed đã hướng về thành phố. Lực lượng không quân Ukraine cũng xác nhận các nhóm máy bay không người lái tiến về cùng hướng.

Các kênh Telegram địa phương sau đó cũng ghi nhận nhiều vụ nổ trong thành phố. Ông Vilkul hôm 8-10 cho biết lực lượng đối phương đã tấn công Kryvyi Rih bằng máy bay không người lái và bom dẫn đường. 

Hệ thống phòng không được kích hoạt và bắn hạ tổng cộng 29 máy bay không người lái. Ông Vilkul xác nhận các cuộc không kích ở Kryvyi Rih, bao gồm các cộng đồng Zelenodolsk và Novopillya, đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, tất cả dịch vụ công cộng, bệnh viện và giao thông trong thành phố đều hoạt động bình thường. Ông Vilkul cho rằng Nga đã pháo kích Nikopol và Marhanets bằng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt và máy bay không người lái.

Nga cũng đã tấn công vào một cơ sở năng lượng ở quận Nizhyn khiến hơn 4.500 người sống trong cảnh mất điện. Đài truyền hình Chernihiv OVA đưa tin khu vực này hứng chịu 50 cuộc tấn công trong 24 giờ qua, hầu hết do máy bay không người lái thực hiện.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov hôm 8-10 cho rằng động lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine gần như cạn kiệt.

Sáng kiến này vốn được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 ở Alaska.

Thứ trưởng Ryabkov, người giám sát quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các cường quốc châu Âu đã phá hoại các nỗ lực hòa bình. Interfax dẫn lời ông Ryabkov cho biết khả năng Mỹ gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với một sự thay đổi "về chất" trong cuộc xung đột.

Hồi đầu tuần này, ông Donald Trump cho hay ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cung cấp chúng vì ông "không muốn leo thang xung đột".

Tin liên quan

Ba Lan không muốn dẫn độ nghi phạm Ukraine trong vụ đường ống Nord Stream

Ba Lan không muốn dẫn độ nghi phạm Ukraine trong vụ đường ống Nord Stream

(NLĐO) - Thủ tướng Donald Tusk cho rằng không có lợi cho Ba Lan khi dẫn độ người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã vì vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại.

Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine

(NLĐO) – Nga hôm 7-10 cho biết họ đang chờ đợi sự rõ ràng từ Mỹ về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga

(NLĐO) - Hệ thống R-330Zh Zhitel là một trong những trang thiết bị tác chiến điện tử phức tạp và giá trị nhất mà Nga đang triển khai trên thực địa.

Ukraine Nga Donald Trump thỏa thuận hòa bình Tổng thống Volodymyr Zelensky
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo