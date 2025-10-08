Kho dầu ở Crimea cháy mãi không dứt, Nga tuyên bố hạ hàng trăm UAV Ukraine

Kênh Telegram Crimean Wind dẫn hình ảnh vệ tinh cho hay ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho dầu ở TP Feodosia thuộc bán Crimea đã lan sang các bồn chứa nhiên liệu gần đó. Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Dữ liệu cho thấy các bồn chứa ở khu vực Tây Bắc và Đông của kho dầu bắt đầu bốc cháy hôm 5-10, đến ngày 7-10 ngọn lửa đã lan đến khu vực phía Bắc.

Cột khói đen bốc lên tại một kho dầu ở Feodosia thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Ảnh: Crimean Wind / Telegram

Ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ kho dầu ở Feodosia thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Ảnh: Crimean Wind / Telegram

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trước đó xác nhận đã tấn công vào kho dầu tại Feodosia và nhà máy Sverdlov ở Nga, theo hãng tin Ukrinform.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ gần 200 UAV của Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp bị tấn công quy mô lớn. Chính quyền nhiều địa phương của Nga ngày 7-10 báo cáo các cơ sở công nghiệp bị hư hại.

Tại vùng Nizhny Novgorod, Thống đốc Gleb Nikitin cho biết 30 máy bay không người lái bị bắn rơi trên "khu công nghiệp" của thị trấn Dzerzhinsk, nơi có nhà máy sản xuất thuốc nổ YM Sverdlov. Đây được cho là cơ sở duy nhất ở Nga sản xuất hai loại thuốc nổ mạnh RDX và HMX.

"Một số mảnh vỡ đã rơi xuống khuôn viên của một doanh nghiệp nhưng không gây thiệt hại đáng kể nào cho cơ sở hạ tầng" – Thống đốc Nikitin viết trong một bài đăng trên Telegram.

Còn ở vùng Voronezh, Thống đốc Alexander Gusev cho biết mảnh vỡ từ 17 UAV bị bắn hạ đã làm hư hại cửa kính của một nhà máy nhiệt điện.

Công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân quốc gia Nga Rosenergoatom cũng lên tiếng xác nhận một máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho tháp và cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, theo Moscow Times.

Tại vùng Belgorod giáp biên giới Ukraine, khoảng 1.000 người dân bị mất điện do các vụ tấn công mới nhất.

Đây là đêm thứ hai liên tiếp Nga hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã bắn hạ tổng cộng 251 chiếc trong đêm 6-10.

Ukraine sử dụng UAV tấn công quy mô lớn lãnh thổ Nga đêm thứ hai liên tiếp. Ảnh: TASS



