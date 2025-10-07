Ukraine tuyên bố phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine tuyên bố phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga

Huệ Bình

(NLĐO) - Hệ thống R-330Zh Zhitel là một trong những trang thiết bị tác chiến điện tử phức tạp và giá trị nhất mà Nga đang triển khai trên thực địa.

Quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử (EW) R-330Zh Zhitel hiếm có và đắt đỏ của Nga tại vùng Luhansk.

Theo trang Defense Express, thành công trên là do các đơn vị điều khiển Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine phối hợp với trinh sát của lực lượng biên phòng thực hiện.

Hệ thống R-330Zh Zhitel được xem là một trong những trang thiết bị tác chiến điện tử phức tạp và giá trị nhất mà Nga đang triển khai trên thực địa.

Quân đội Uraine tuyên bố việc loại bỏ Zhitel không chỉ làm suy yếu năng lực của đối phương mà còn chứng minh hiệu quả ngày càng cao của lực lượng điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) và khả năng phối hợp trinh sát.

Ukraine phá hủy “mắt thần” Zhitel hiếm có của Nga - Ảnh 1.

Hệ thống R-330Zh Zhitel. Ảnh: militarnyi

Hệ thống Zhitel được biết đến với khả năng gây nhiễu trên diện rộng các loại thông tin liên lạc.

Theo thông số kỹ thuật, Zhitel có thể làm gián đoạn liên lạc vô tuyến mặt đất trong phạm vi tới 25 km và làm nhiễu liên lạc trên không trong phạm vi tới 50 km. 

Điều này khiến hệ thống trên trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả mạng lưới thông tin chiến thuật và các máy bay không người lái của Ukraine hoạt động trong khu vực.

Zhitel là hệ thống công nghệ phức tạp và đa chức năng, có khả năng thực hiện cả các hoạt động tác chiến điện tử tấn công lẫn phòng thủ.

Hệ thống này không chỉ gây nhiễu thông tin liên lạc của đối phương mà còn có thể xác định vị trí và định vị tam giác các nguồn phát tín hiệu vô tuyến, cung cấp tọa độ chính xác cho các cuộc tấn công bằng pháo binh hoặc tên lửa tiếp theo. 

Khả năng kép này khiến Zhitel trở thành công cụ quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát phổ điện từ trên chiến trường.

Vì vậy, nếu Zhitel bị phá hủy thật sự, điều này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của Nga trong việc cản trở hệ thống chỉ huy, điều khiển, trinh sát và dẫn bắn của Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào định vị GPS.

Defense Express cho biết từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát, chỉ có 23 hệ thống Zhitel R-330Zh bị phá hủy được xác nhận. Con số này nhấn mạnh mức độ hiếm có và giá trị cao của Zhitel.

Việc mất hệ thống Zhitel không chỉ gây thiệt hại tài chính cho Moscow, mà còn tạo ra lỗ hổng tạm thời trong mạng lưới tác chiến điện tử của Nga trên tiền tuyến.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

Tổng thống Donald Trump “có quyết định” về tên lửa Tomahawk

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ ngày 6-10 tuyên bố ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Nga tấn công dữ dội vào các nhà máy vũ khí Ukraine

(NLĐO) - Quân đội Nga đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 6-10: Cú tập kích tầm xa của Ukraine vào tàu tên lửa Nga

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) tuyên bố đã tấn công thành công tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga mang tên Grad trong vùng biển Cộng hòa Karelia.

Nga - Ukraine Công nghệ drone hệ thống tác chiến điện tử UAV Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo