Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump trước đó cho rằng ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cung cấp chúng vì ông không muốn leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nói rằng ông "gần như đưa ra quyết định" về vấn đề này.

Tên lửa Tomahawk phóng từ khu trục hạm Mỹ. Ảnh: AP

Khi được hỏi về những bình luận này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga cần phải chờ những tuyên bố rõ ràng hơn. Ông Peskov cho biết người tiền nhiệm của ông Donald Trump là cựu Tổng thống Joe Biden thông thường chỉ công bố việc cung cấp vũ khí mới sau khi chúng đã được chuyển giao cho Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh nếu bỏ qua những chi tiết phức tạp thì đây là những tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và động thái này thực sự là bước leo thang nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5-10 cũng cảnh báo nếu Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, điều đó sẽ dẫn đến sự hủy hoại mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Trong khi đó, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào Nga vào đêm 7-10, đây là một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga từ trước đến nay. Theo Kyiv Post, cuộc tấn công nhằm vào TP Tyumen của Nga, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km.

Chính quyền khu vực cho biết 3 máy bay không người lái đã bị phát hiện và vô hiệu hóa tại một khu công nghiệp ở quận Antipino của Tyumen.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 209 quả tên lửa bị đánh chặn, hầu hết đều bị chặn ở khu vực biên giới Kursk và Belgorod.

Các cuộc không kích diễn ra một ngày sau khi Moscow thông báo đã bắn hạ 251 máy bay không người lái trong một trong những cuộc tấn công trả đũa lớn nhất của Ukraine.