Nga không kích lớn, người dân Kiev chạy xuống ga tàu điện ngầm trú ẩn

Rạng sáng 28-9 (giờ địa phương), thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực lân cận trên lãnh thổ Ukraine hứng chịu đợt tập kích dữ dội bằng tên lửa cùng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Nga.

Theo nhiều nhà quan sát độc lập, đây là một trong những lần tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia này bùng phát.

Một khu dân cư ở Ukraine tan hoang sau đợt tấn công từ phía Nga. Ảnh: Alex Cadier

Theo trang The Kyiv Independent, Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev rạng sáng 28-9 còn cảnh báo Nga đã triển khai máy bay ném bom MiG-31K, khiến lệnh báo động phòng không được phát đi khắp Ukraine. Không quân Ukraine sau đó cảnh báo Nga nhiều khả năng đã triển khai máy bay Tu-95 từ căn cứ không quân Engels.

Mục tiêu chính là Kiev

Nhiều người ở TP Kiev nói rằng UAV liên tục lượn lờ trên bầu trời, pháo phòng không hoạt động hết công suất suốt nhiều giờ.



Trước cảnh hỗn loạn, nhiều người dân Kiev hốt hoảng chạy xuống trú ẩn ở ga tàu điện ngầm. Họ trải tạm chăn gối khi ngủ, hoặc ngồi trên ghế xếp theo dõi tình hình qua điện thoại.

Gần 20 địa điểm thuộc sáu quận khác nhau của TP Kiev đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Không chỉ Kiev, TP Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine cũng trúng nhiều đòn tấn công. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bốc cháy dữ dội sau các vụ nổ.



Đến 9 giờ 15 phút sáng 28-9 (theo giờ địa phương), đợt không kích vẫn chưa kết thúc.



Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 595 máy bay không người lái và 48 tên lửa trong cuộc tấn công trên. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 568 máy bay không người lái và 43 tên lửa. Quân đội nước này cũng lưu ý rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là thủ đô Kiev.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cũng cho biết Nga triển khai hàng trăm tên lửa và UAV phục vụ đợt không kích nói trên. Ông Sybiha kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt mạnh mẽ, buộc Moscow chấm dứt hoạt động quân sự.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Ba Lan đóng cửa không phận gần hai đô thị phía Đông Nam cũng như điều động chiến đấu cơ ứng phó nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.