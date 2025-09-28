HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga không kích lớn, người dân Kiev chạy xuống ga tàu điện ngầm trú ẩn

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Giới chức Ukraine cho biết hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa Nga được sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất.

Rạng sáng 28-9 (giờ địa phương), thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực lân cận trên lãnh thổ Ukraine hứng chịu đợt tập kích dữ dội bằng tên lửa cùng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Nga.

Theo nhiều nhà quan sát độc lập, đây là một trong những lần tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia này bùng phát.

Nga không kích lớn, người dân Kiev chạy xuống ga tàu điện ngầm trú ẩn- Ảnh 1.

Một khu dân cư ở Ukraine tan hoang sau đợt tấn công từ phía Nga. Ảnh: Alex Cadier

Theo trang The Kyiv Independent, Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev rạng sáng 28-9 còn cảnh báo Nga đã triển khai máy bay ném bom MiG-31K, khiến lệnh báo động phòng không được phát đi khắp Ukraine. Không quân Ukraine sau đó cảnh báo Nga nhiều khả năng đã triển khai máy bay Tu-95 từ căn cứ không quân Engels.

Mục tiêu chính là Kiev

Nhiều người ở TP Kiev nói rằng UAV liên tục lượn lờ trên bầu trời, pháo phòng không hoạt động hết công suất suốt nhiều giờ.

Trước cảnh hỗn loạn, nhiều người dân Kiev hốt hoảng chạy xuống trú ẩn ở ga tàu điện ngầm. Họ trải tạm chăn gối khi ngủ, hoặc ngồi trên ghế xếp theo dõi tình hình qua điện thoại.

Gần 20 địa điểm thuộc sáu quận khác nhau của TP Kiev đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Không chỉ Kiev, TP Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine cũng trúng nhiều đòn tấn công. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà bốc cháy dữ dội sau các vụ nổ.

Đến 9 giờ 15 phút sáng 28-9 (theo giờ địa phương), đợt không kích vẫn chưa kết thúc.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 595 máy bay không người lái và 48 tên lửa trong cuộc tấn công trên. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 568 máy bay không người lái và 43 tên lửa. Quân đội nước này cũng lưu ý rằng mục tiêu chính của cuộc tấn công là thủ đô Kiev.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cũng cho biết Nga triển khai hàng trăm tên lửa và UAV phục vụ đợt không kích nói trên. Ông Sybiha kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt mạnh mẽ, buộc Moscow chấm dứt hoạt động quân sự.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Ba Lan đóng cửa không phận gần hai đô thị phía Đông Nam cũng như điều động chiến đấu cơ ứng phó nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York hôm 27-9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đưa ra cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Đồng thời ông khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công phương Tây nhưng sẵn sàng hành động nếu bị khiêu khích.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng chính quyền ông Donald Trump muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách thực tế. Theo ông, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với tình hình thế giới và tránh những rủi ro có thể đẩy nhân loại vào một cuộc xung đột mới.

Moscow tiếp tục phủ nhận việc vi phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái và không phận Estonia bằng máy bay chiến đấu trong tháng này. Moscow cũng khẳng định không liên quan gì đến các vụ máy bay không người lái trái phép được phát hiện gần các sân bay ở Đan Mạch trong tuần này.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia: Mất điện kỷ lục, nguy cơ thảm họa tăng cao

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia: Mất điện kỷ lục, nguy cơ thảm họa tăng cao

(NLĐO) – Ukraine, Nga đều đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công đường dây điện, khiến nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia mất điện nhiều ngày, dấy lên lo ngại về an toàn.

Điểm nóng xung đột ngày 28-9: Ukraine chuẩn bị "đòn" khắc chế UAV Nga

(NLĐO) – Nga đã phóng 115 UAV tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Vinnytsia thuộc miền Trung Ukraine trong đêm 26 rạng sáng 27-9 (giờ địa phương).

EU dựng "tường" đối phó máy bay không người lái

"Bức tường máy bay không người lái" sẽ có 2 mục tiêu: Phát hiện và can thiệp, trong đó ưu tiên trước mắt là khâu phát hiện

