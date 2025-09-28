Nga ra tuyên bố cứng rắn với NATO và EU

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga ra tuyên bố cứng rắn với NATO và EU

Xuân Mai

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) ở New York hôm 27-9, ông Lavrov đưa ra cảnh báo trên nhằm vào NATO và Liên minh Châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Moscow không có kế hoạch tấn công phương Tây nhưng sẵn sàng hành động nếu bị khiêu khích.

img

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 27-9. Ảnh: Liên hợp quốc

Trong bài phát biểu, ông Lavrov đã phản bác những cáo buộc từ phương Tây, đổ lỗi cho phương Tây đã gieo rắc nỗi sợ hãi về khả năng xảy ra xung đột lan rộng.

Ông nói: "Nga đang bị cáo buộc gần như lên kế hoạch tấn công các nước NATO và EU. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những hành động khiêu khích này".

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng khẳng định rằng Nga vẫn còn "một chút hy vọng" cho các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov cũng bày tỏ niềm tin vào vai trò của Mỹ như một bên trung gian tiềm năng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng chính quyền ông Donald Trump muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách thực tế. Theo ông, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với tình hình thế giới và tránh những rủi ro có thể đẩy nhân loại vào một cuộc xung đột mới.

Moscow tiếp tục phủ nhận việc vi phạm không phận Ba Lan bằng máy bay không người lái và không phận Estonia bằng máy bay chiến đấu trong tháng này. Moscow cũng khẳng định không liên quan gì đến các vụ máy bay không người lái trái phép được phát hiện gần các sân bay ở Đan Mạch trong tuần này.

Tin liên quan

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia: Mất điện kỷ lục, nguy cơ thảm họa tăng cao

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia: Mất điện kỷ lục, nguy cơ thảm họa tăng cao

(NLĐO) – Ukraine, Nga đều đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công đường dây điện, khiến nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia mất điện nhiều ngày, dấy lên lo ngại về an toàn.

Ukraine - Hungary leo thang căng thẳng

(NLĐO) - Hungary đã bác bỏ cáo buộc về xâm phạm không phận mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hôm 26-9.

Ukraine liên tiếp phá hủy máy bay Nga, Moscow kiểm soát làng quan trọng ở Donbass

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga khi phá hủy máy bay vận tải, radar ở bán đảo Crimea và bắn rơi máy bay chiến đấu Su-34 tại Zaporizhzhia.

Ukraine Nga máy bay không người lái xung đột NATO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo