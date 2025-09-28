HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 28-9: Ukraine chuẩn bị "đòn" khắc chế UAV Nga

Hải Hưng

(NLĐO) – Nga đã phóng 115 UAV tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Vinnytsia thuộc miền Trung Ukraine trong đêm 26 rạng sáng 27-9 (giờ địa phương).

Thông trên được Kyiv Post ngày 27-9 dẫn xác nhận từ chính quyền Vinnytsia cũng như từ quân đội Ukraine.

"Khu vực Vinnytsia bị máy bay không người lái (UAV) đối phương tấn công và một địa điểm trọng yếu đã bị đánh trúng"- bà Natalia Zabolotna, phó lãnh đạo chính quyền khu vực Vinnytsia, viết trên Facebook đêm 26-9.

Đến sáng hôm sau, bà Zabolotna cho biết đám cháy đã được dập tắt và dịch vụ đường sắt đã được nối lại. Không có thương vong nào được ghi nhận, theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine.

Khu vực Vinnytsia, cách thủ đô Kiev khoảng 200 km về phía Tây Nam.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 115 UAV, trong đó 97 chiếc đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, hơn 70 chiếc nói trên là dòng Shahed.

Tuy nhiên, 17 UAV Nga vẫn đánh trúng mục tiêu ở 6 địa điểm khác nhau, trong khi mảnh vỡ rơi xuống thêm 2 khu vực khác.

Điểm nóng xung đột ngày 28-9: Ukraine chuẩn bị "đòn" khắc chế UAV Nga- Ảnh 1.

UAV Nga vừa đánh trúng mục tiêu tại khu vực Vinnytsia thuộc miền Trung Ukraine. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine

Để đẩy lùi các đòn tập kích từ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal trước đó cho biết họ có thể sớm triển khai 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

"Mức độ này sẽ đạt được. Tôi không thể nói mức độ hiện tại là bao nhiêu nhưng trong tương lai gần, mức độ mong đợi sẽ được hiện thực hóa"- ông Shmyhal mới đây phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm 17-9. 

"Việc sản xuất máy bay không người lái không phải là thách thức đối với Ukraine. Trở ngại thực sự nằm ở việc triển khai các hệ thống điều khiển mặt đất, radar và các thành phần nhắm mục tiêu sử dụng trí tuệ nhân tạo" - ông Shmyhal nhấn mạnh và thêm rằng -"Đây là một hệ thống lớn và việc triển khai cần có thời gian. Chúng tôi đang tiến tới mục tiêu này một cách tự tin, theo đúng kế hoạch".

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Shmyhal còn tiết lộ Anh sẽ sản xuất máy bay không người lái đánh chặn cho Ukraine theo một thỏa thuận mở rộng.

UAV đánh chặn trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Ukraine, giữa lúc Nga đẩy mạnh không kích trong vài tháng qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Shmyhal lưu ý mục tiêu của Kiev là đánh chặn mọi UAV Nga xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine tấn công lớn vào Hạm đội Biển Đen của Nga

(NLĐO) - Tình báo quân đội Ukraine gần đây cho biết lực lượng của họ đã vô hiệu hóa một tàu cứu hộ trị giá 60 triệu USD của Hạm đội Biển Đen gần Novorossiysk.

Điểm nóng xung đột ngày 25-9: Hàng loạt hãng vũ khí nước ngoài "bén rễ" tại Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết 25 doanh nghiệp quốc phòng quốc tế đã mở cơ sở sản xuất tại nước này, với nhiều hình thức hợp tác.

Điểm nóng xung đột ngày 24-9: Ukraine - Nga trút tên lửa vào nhau

(NLĐO) - Quân đội Ukraine và Nga cùng thông báo thực hiện các đợt tập kích qua lại hôm 23-9, nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí, sân bay và khu vực đóng quân.

