Ukraine và Pháp ký hiệp ước an ninh 10 năm

Ukraine đã nhận một trong những cam kết quốc phòng dài hạn quan trọng nhất từ trước tới nay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 17-11 ký hiệp ước an ninh 10 năm tại Căn cứ không quân Villacoublay bên ngoài thủ đô Paris.

Kyiv Post nhận định thỏa thuận này đánh dấu bước tiến lớn với Ukraine trong nỗ lực tái thiết và hiện đại hóa sức mạnh không quân.

Tờ Le Figaro dẫn nguồn từ Điện Élysée cho biết thỏa thuận vạch ra lộ trình cho phép Ukraine có được khoảng 100 máy bay phản lực Rafale. Một số mua từ kho dự trữ của Pháp, trong khi số còn lại được cung cấp thông qua các chương trình mua sắm dài hạn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký hiệp ước an ninh tại Căn cứ không quân Villacoublay ngày 17-11. Ảnh: AP

Rafale - do Dassault Aviation sản xuất - là một trong những máy bay chiến đấu đa năng hàng đầu châu Âu. Phương tiện này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công sâu, triển khai vũ khí hạt nhân và tác chiến hải quân.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng mở ra cơ hội chuyển giao các hệ thống quốc phòng tiếp theo hiện còn trong giai đoạn phát triển, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T (Mamba), công nghệ radar và máy bay không người lái.

“Thỏa thuận lịch sử này sẽ tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu trên không, phòng không và khả năng phòng thủ tổng thể của chúng tôi” - ông Zelensky phát biểu trước lễ ký kết.

Hiệp ước giữa Ukraine với Pháp được ký kết vài ngày sau khi Thụy Điển chính thức cam kết cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen thông qua một thỏa thuận trị giá ước tính 12-15 tỉ USD.

Do đó, hiệp ước với Pháp phù hợp với tầm nhìn dài hạn giúp Ukraine xây dựng phi đội 250 máy bay chiến đấu theo phong cách phương Tây, trong đó có F-16 của Mỹ, Gripen của Thụy Điển và Rafale của Pháp.

Về phía Nga, cùng ngày 17-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ có thể diễn ra sau khi công tác chuẩn bị cần thiết hoàn tất.

Lần gần đây nhất Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau là vào tháng 8 tại bang Alaska - Mỹ. Hồi tháng 10, hai bên công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Hungary nhưng ông Donald Trump sau đó tuyên bố hủy bỏ.