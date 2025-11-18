Ukraine tấn công rát, Nga dứt khoát về đàm phán

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực DPR do Nga bổ nhiệm, cho biết các nhà máy nhiệt điện Zuivka và Starobesheve đã bị tấn công vào sáng 18-11, khiến nhiều thị trấn bị cắt điện và buộc các lò hơi, trạm lọc nước phải ngừng hoạt động.

Theo ông Denis Pushilin, các đội cứu hộ đang làm việc "ở chế độ khẩn cấp" để khôi phục các dịch vụ.

Nhà máy Zuivka nằm ở thị trấn Zugres, cách Donetsk khoảng 40 km về phía Đông. Người dân địa phương nói với truyền thông Nga rằng họ đã nghe một số tiếng nổ đêm qua trước khi xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở này.

Cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Ukraine và Nga diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6. Ảnh: EPA-EFE

Sau đó, khu vực này đã bị cắt điện. Tình trạng mất điện cũng diễn ra ở thị trần Ilovaisk gần đó. Các quan chức địa phương nói với hãng thông tấn TASS rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ một tên lửa nhắm vào nhà máy.

Nhà máy Starobesheve tại Novyi Svit, cách Donetsk khoảng 20 km, cũng bị hư hại. Cả 2 cơ sở này từng bị tấn công hồi đầu năm 2023.

Các cuộc tấn công mới diễn ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn hôm 17-11 khiến khoảng 500.000 người dân ở Donetsk, Makiivka, Horlivka và Yasynuvata sống trong cảnh mất điện.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ khôi phục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột trong chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-11.

Trong chuyến công du ngắn đến các nước đồng minh châu Âu để thảo luận về sự hỗ trợ, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội ngày 18-11 rằng Ukraine chuẩn bị tái khởi động cuộc đàm phán và dự kiến đề xuất giải pháp với các đối tác.

Mặc dù ông Zelensky không tiết lộ chi tiết về chuyến đi, các hãng thông tấn đưa tin rằng ông sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không tham gia cuộc đàm phán mà phía Ukraine thông báo sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Peskov nói ngày 18-11 rằng Nga sẽ chờ đợi thông tin về những gì được thảo luận tại Istanbul.

Ông Peskov cho biết Ukraine vẫn chưa phản hồi các sáng kiến hòa bình của Nga cũng như tỏ ý sẵn sàng nối lại đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, ông cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về kết quả của cuộc đàm phán.