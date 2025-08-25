HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga ra thêm điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

Hoàng Phương

(NLĐO) - Trong danh sách điều kiện tiên quyết mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga đưa ra có nội dung Tổng thống Ukraine phải "hủy bỏ luật cấm sử dụng tiếng Nga".

Bộ trưởng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 24-8 tiếp tục đưa ra điều kiện cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra.

Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông Lavrov cho biết Nga đã có một "chương trình nghị sự" cần được thống nhất trước khi hai bên có thể ngồi lại với nhau. "Chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch" - ông Lavrov nói thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga giải thích một hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt xung đột chỉ có thể diễn ra nếu có một "chương trình nghị sự cấp tổng thống" phù hợp với mong muốn của Tổng thống Putin, nhưng chương trình này "vẫn chưa sẵn sàng".

Nga ra thêm điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 24-8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Danh sách điều kiện tiên quyết mà ông Lavrov đưa ra bao gồm: Ukraine phải từ bỏ mong muốn gia nhập NATO, hai bên thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và Tổng thống Zelensky "hủy bỏ luật cấm sử dụng tiếng Nga."

Nga đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể"

Cũng theo Bộ trưởng Lavrov, Nga đã chuyển danh sách các mong muốn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở bang Alaska hôm 15-8. Sau đó, ông Donald Trump đã đem những nội dung này trao đổi với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng nhưng ông Zelensky "đã bác bỏ" toàn bộ điều kiện nói trên.

Cũng trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 24-8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể" hướng tới việc đàm phán tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Một nhượng bộ, theo ông Vance, là sẽ có một số bảo đảm an ninh đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Bộ trưởng Lavrov cho rằng một nhóm quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nên là những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Dù vậy, ông nhấn mạnh những nước sẽ đảm nhận trách nhiệm này phải giữ trung lập, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đàm phán cấp cao Nga - Ukraine khó có thể sớm diễn ra, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa áp đặt trừng phạt Moscow nếu không có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong vòng hai tuần.

Về vấn đề này, ông Vance cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ được xem xét từng trường hợp, đồng thời thừa nhận rằng động thái này khó có khả năng buộc Nga đồng ý ngừng bắn với Ukraine.

Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

Ukraine tung “mưa” UAV, làm tê liệt giao thông đường sắt và hàng không Nga

(NLĐO) - Đêm 23-8, UAV Ukraine tấn công 2 cơ sở hạ tầng đường sắt ở miền Nam nước Nga, thuộc vùng Rostov và Volgograd, khiến gần 40 chuyến tàu bị chậm trễ.

Mỹ âm thầm ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga?

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS).

UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được

(NLĐO) - Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, một trong những nhà máy lớn nhất miền Nam nước Nga, bốc cháy ngày thứ ba liên tiếp.

Nga Ukraine hòa đàm xung đột Donald Trump
