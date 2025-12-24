HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine rút quân khỏi Siversk, Mỹ giảm mạnh viện trợ cho Kiev

Hải Hưng

(NLĐO) – Một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy đã tăng đáng kể mức viện trợ cho Ukraine.

Quân đội Ukraine đã rút lực lượng khỏi thị trấn Siversk nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận với Kyiv Post hôm 23-12.

Quyết định được quân đội Ukraine đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng tiến công với ưu thế vượt trội về quân số và trang bị nhằm vào Siversk.

"Dù chịu tổn thất nhưng quân đội Nga vẫn duy trì các đợt tấn công bằng những nhóm xung kích nhỏ tạo sức ép liên tục buộc lực lượng Ukraine phải rút lui để bảo toàn năng lực tác chiến" - Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, đồng thời khẳng định Siversk vẫn nằm trong tầm hỏa lực của Kiev.

Ukraine xác nhận rút quân khỏi Siversk sau nhiều tuần giao tranh ác liệt - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine đã rút khỏi thị trấn Siversk ở Donetsk. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 11-12 tuyên bố Nga đã chiếm được Siversk, nhấn mạnh rằng việc kiểm soát thị trấn này sẽ mở đường cho những bước tiến tiếp theo.

Các nỗ lực đánh chiếm Siversk đã gia tăng kể từ ngày 8-12 khi bản đồ chiến sự nguồn mở DeepState UA cho biết bộ binh Nga bắt đầu tiến vào khu vực này.

Lực lượng Nga thời gian qua dường như chiếm ưu thế trên nhiều chiến tuyến, trong bối cảnh viện trợ Washington cho Kiev giảm mạnh. 

Trang tin ZN.UA cho hay trong vòng 1 năm qua, mức viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm khoảng 45 tỉ USD.

Một số quốc gia thành viên NATO ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy đã tăng đáng kể mức viện trợ cho Ukraine trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, tổng đóng góp của các nước này vẫn không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm nghiêm trọng từ phía Mỹ.

"Sự sụt giảm mạnh viện trợ từ Mỹ khiến năng lực quân sự Ukraine suy giảm theo dẫn tới mất thêm lãnh thổ" – trang tin ZN.UA đánh giá.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã coi việc cắt giảm viện trợ nước ngoài là ưu tiên hàng đầu, bao gồm việc tạm thời đóng băng các gói viện trợ mới.

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận rằng Washington nên chi tiền cho các nhu cầu trong nước thay vì ở nước ngoài, bao gồm cả có Ukraine.

Trái lại, Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho Kiev khi tuần trước cam kết phát hành khoản vay trị giá 90 tỉ euro, được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech không tham gia cơ chế này. 

Động thái được đưa ra sau khi các quốc gia thành viên EU không đạt được đồng thuận về đề xuất gây tranh cãi của Ủy ban châu Âu, theo đó sử dụng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại EU.

Ukraine Nga Mỹ EU NATO viện trợ Donetsk
