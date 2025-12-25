Nga bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái Ukraine lao vào Moscow

Thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Sobyanin cho hay các đợt tấn công bằng máy bay không người lái này đã bị đánh chặn trong khoảng thời gian kéo dài gần 23 giờ đồng hồ.

Các đội cứu hộ khẩn cấp đã kiểm tra hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống nhưng chưa có báo cáo nào về thiệt hại.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga thông báo trên Telegram rằng hai trong số 4 sân bay chính phục vụ thủ đô đã phải hạn chế hoạt động trong một khoảng thời gian.

Hệ thống phòng không Nga bắn hạ các máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này đã tiêu diệt 29 máy bay không người lái của Ukraine trên phạm vi toàn quốc chỉ trong vòng 3 giờ, kết thúc lúc 23 giờ (giờ địa phương). Hiện chưa rõ con số này có bao gồm những chiếc máy bay không người lái hướng về Moscow mà ông Sobyanin đã đề cập hay không.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy 172 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, với gần một nửa trong số đó bị bắn hạ tại các khu vực giáp biên giới Ukraine.

Về phía Ukraine, quân đội nước này tuyên bố trong đêm qua, các máy bay không người lái của họ đã tấn công nhà máy cao su tổng hợp Yefremov tại vùng Tula phía Nam Moscow và một kho chứa xuồng không người lái tại bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát.

Thống đốc vùng Tula Dmitry Milyaev cho biết mảnh vỡ từ một chiếc máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ đã gây ra đám cháy tại một khu công nghiệp.

Ông không nêu tên cụ thể cơ sở này nhưng cho biết lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 12 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực.

Trong diễn biến liên quan, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói với kênh Fox News rằng chính quyền Mỹ tin là các bên đang tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine mặc dù vẫn còn những vấn đề tồn đọng cần sự đồng thuận của cả Moscow và Kiev.

Ông nhận định: "Những nội dung được đưa ra thảo luận hiện đã ít hơn so với hai tuần trước. Đó là một tin vui". Ông nhấn mạnh hòa bình là điều hoàn toàn khả thi. Thách thức sẽ nằm ở những vòng đàm phán cuối cùng.

Theo ông Whitaker, phía Mỹ đang nỗ lực đảm bảo thỏa thuận hòa bình đạt được trong quá trình đàm phán phải mang tính bền vững, đồng thời cần phải loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khác trong tương lai.