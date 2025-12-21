Nga tập kích Odessa khốc liệt, Ukraine bất ngờ hé lộ điều kiện hòa bình “công bằng”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga tập kích Odessa khốc liệt, Ukraine bất ngờ hé lộ điều kiện hòa bình “công bằng”

Huệ Bình

(NLĐO) – Trong bối cảnh Nga tập kích khốc liệt vào miền Nam Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu hé lộ kịch bản dừng bắn tại chỗ.

Vào tối 19-12, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã nhắm thẳng vào cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Theo cơ quan khẩn cấp Ukraine, vụ tập kích khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe tải bốc cháy dữ dội trong bãi đậu xe, trong khi một chiếc xe buýt chở khách nằm ngay tâm điểm của vụ nổ.

Đáp trả lại các cuộc tấn công của Moscow, phía Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ và vùng biển do Nga kiểm soát.

Nga tập kích Odessa khốc liệt, Ukraine bất ngờ hé lộ điều kiện hòa bình “công bằng” - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đi ngang qua một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 19-12. Ảnh: Kateryna Klochko/AP

Quân đội Ukraine xác nhận đã đánh trúng giàn khoan dầu Filanovsky của tập đoàn Lukoil và tàu tuần tra Okhotnik tại biển Caspi. Ngoài ra, một hệ thống radar tại khu vực Krasnosilske thuộc bán đảo Crimea cũng bị hư hại.

Kiev khẳng định việc phá hủy hạ tầng năng lượng là cần thiết để cắt đứt nguồn tài chính và nhiên liệu của phía Nga.

Giữa bối cảnh tiếng súng chưa dứt, một cuộc gặp mang tính quyết định diễn ra tại bang Florida - Mỹ trong ngày 20-12 (giờ địa phương).

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Điện Kremlin có kế hoạch hội đàm với ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và ông Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump.

Cuộc gặp tại Miami này được kỳ vọng sẽ làm rõ các kết quả sau chuỗi tham vấn giữa Mỹ với các đối tác Ukraine và châu Âu tại Berlin - Đức trước đó.

Trước động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự thận trọng. Phát biểu tại thủ đô Kiev, ông nhấn mạnh rằng tương lai của cuộc xung đột phụ thuộc rất lớn vào lập trường của Mỹ sau cuộc đối thoại với phía Nga.

"Câu hỏi then chốt là Mỹ sẽ phản ứng thế nào sau khi tham vấn với Nga. Tôi sẽ sớm có câu trả lời trong hôm nay" - ông Zelensky chia sẻ với hãng tin AP.

Trong khi đó, theo Ukrainska Pravda, lần đầu tiên Tổng thống Zelensky mô tả chi tiết về một phiên bản thỏa thuận hòa bình mà ông cho là "công bằng" trong bối cảnh hiện tại.

Theo đó, Ukraine có thể chấp nhận dừng bắn dọc theo "đường ranh giới tiếp xúc" hiện tạị. Tuy nhiên, ông khẳng định đây chỉ là bước đi tạm thời. Lực lượng Nga sẽ tạm thời ở lại các khu vực mà Moscow đang kiểm soát nhưng Ukraine sẽ không từ bỏ chủ quyền mà thu hồi lại các vùng đất này sau đó thông qua đàm phán ngoại giao.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine quyết tâm duy trì quyền kiểm soát của chính phủ đối với những phần lãnh thổ ở Donbas mà họ đang kiểm soát.

Trước nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp của phía Mỹ, ông tiết lộ Washington từng đề xuất thành lập một "khu kinh tế tự do" tại một số khu vực thuộc vùng Donbas, nơi Ukraine sẽ rút quân theo một thỏa thuận hòa bình được đàm phán với Nga.

Thế nhưng, Ukraine khẳng định hiến pháp của họ không cho phép từ bỏ lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra.


Tin liên quan

Tổng thống Nga gửi tổng thống Ukraine lời đề nghị mới

Tổng thống Nga gửi tổng thống Ukraine lời đề nghị mới

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói có thể tạm dừng các cuộc tấn công trong thời gian Ukraine tổ chức bầu cử, với một điều kiện.

Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Ukraine trên Địa Trung Hải

(NLĐO) – Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine sử dụng UAV tấn công vào tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển Địa Trung Hải.

Điểm nóng xung đột ngày 20-12: Bên trong nhà máy sản xuất tên lửa “màu đen” của Ukraine

(NLĐO) – Để đến được nơi sản xuất Flamingo - dòng tên lửa hành trình mới nhất của Ukraine - các phóng viên đài BBC phải bịt mắt và tắt toàn bộ điện thoại.

bốc cháy dữ dội Nga - Ukraine tấn công bằng tên lửa Odessa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo