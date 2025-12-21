Nga tập kích Odessa khốc liệt, Ukraine bất ngờ hé lộ điều kiện hòa bình “công bằng”

Vào tối 19-12, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đã nhắm thẳng vào cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Theo cơ quan khẩn cấp Ukraine, vụ tập kích khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe tải bốc cháy dữ dội trong bãi đậu xe, trong khi một chiếc xe buýt chở khách nằm ngay tâm điểm của vụ nổ.

Đáp trả lại các cuộc tấn công của Moscow, phía Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ và vùng biển do Nga kiểm soát.

Nhân viên cứu hộ đi ngang qua một ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 19-12. Ảnh: Kateryna Klochko/AP

Quân đội Ukraine xác nhận đã đánh trúng giàn khoan dầu Filanovsky của tập đoàn Lukoil và tàu tuần tra Okhotnik tại biển Caspi. Ngoài ra, một hệ thống radar tại khu vực Krasnosilske thuộc bán đảo Crimea cũng bị hư hại.

Kiev khẳng định việc phá hủy hạ tầng năng lượng là cần thiết để cắt đứt nguồn tài chính và nhiên liệu của phía Nga.

Giữa bối cảnh tiếng súng chưa dứt, một cuộc gặp mang tính quyết định diễn ra tại bang Florida - Mỹ trong ngày 20-12 (giờ địa phương).

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Điện Kremlin có kế hoạch hội đàm với ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và ông Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump.

Cuộc gặp tại Miami này được kỳ vọng sẽ làm rõ các kết quả sau chuỗi tham vấn giữa Mỹ với các đối tác Ukraine và châu Âu tại Berlin - Đức trước đó.

Trước động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự thận trọng. Phát biểu tại thủ đô Kiev, ông nhấn mạnh rằng tương lai của cuộc xung đột phụ thuộc rất lớn vào lập trường của Mỹ sau cuộc đối thoại với phía Nga.

"Câu hỏi then chốt là Mỹ sẽ phản ứng thế nào sau khi tham vấn với Nga. Tôi sẽ sớm có câu trả lời trong hôm nay" - ông Zelensky chia sẻ với hãng tin AP.

Trong khi đó, theo Ukrainska Pravda, lần đầu tiên Tổng thống Zelensky mô tả chi tiết về một phiên bản thỏa thuận hòa bình mà ông cho là "công bằng" trong bối cảnh hiện tại.

Theo đó, Ukraine có thể chấp nhận dừng bắn dọc theo "đường ranh giới tiếp xúc" hiện tạị. Tuy nhiên, ông khẳng định đây chỉ là bước đi tạm thời. Lực lượng Nga sẽ tạm thời ở lại các khu vực mà Moscow đang kiểm soát nhưng Ukraine sẽ không từ bỏ chủ quyền mà thu hồi lại các vùng đất này sau đó thông qua đàm phán ngoại giao.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine quyết tâm duy trì quyền kiểm soát của chính phủ đối với những phần lãnh thổ ở Donbas mà họ đang kiểm soát.

Trước nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp của phía Mỹ, ông tiết lộ Washington từng đề xuất thành lập một "khu kinh tế tự do" tại một số khu vực thuộc vùng Donbas, nơi Ukraine sẽ rút quân theo một thỏa thuận hòa bình được đàm phán với Nga.

Thế nhưng, Ukraine khẳng định hiến pháp của họ không cho phép từ bỏ lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ lập trường cứng rắn, tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra.



