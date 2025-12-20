HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Ukraine trên Địa Trung Hải

Thu Hương

(NLĐO) – Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine sử dụng UAV tấn công vào tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển Địa Trung Hải.

Ngày 19-12, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với tờ The Kyiv Independent rằng đơn vị đặc nhiệm Alpha của họ đã thực hiện vụ tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại vùng biển Địa Trung Hải. 

Đây được xem là một "chiến dịch đặc biệt chưa từng có tiền lệ" khi mục tiêu bị đánh trúng tại vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km.

Ukraine lần đầu dùng UAV tập kích tàu dầu “hạm đội bóng tối” Nga trên Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Khoảnh khắc tàu chở dầu Nga bị drone Ukraine tập kích tại Địa Trung Hải ngày 19-12. (Ảnh chụp màn hình từ video của SBU).

Vụ tấn công khiến chiếc tàu chở dầu, được xác định là tàu Qendil, hứng chịu "những hư hại nghiêm trọng" và mất khả năng hoạt động. 

Trả lời tờ Ukrainska Pravda, một quan chức Ukraine khẳng định đây là mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế vì con tàu này giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông này cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục giáng đòn vào các tài sản của Nga ở bất cứ đâu trên thế giới.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, tàu Qendil mang cờ Oman đang trên lộ trình hướng về cảng Ust Luga (Nga) thì bị tấn công tại khu vực ngoài khơi Libya, gần đảo Crete của Hy Lạp. 

Các video hiện trường cho thấy nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên boong tàu. Rất may, vụ tập kích không gây ra thảm họa môi trường do tàu đang trong tình trạng trống hàng tại thời điểm đó.

Tàu dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bốc cháy sau đòn tấn công của đặc nhiệm Ukraine (Video: SBU)

Đáng chú ý, thông tin về vụ tấn công được công bố trùng hợp với thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chủ trì cuộc họp báo cuối năm. Ngay tại sự kiện, người đứng đầu Điện Kremlin đã khẳng định Moscow sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào đội tàu vận tải chiến lược của Nga từ phía Ukraine.

Cũng tại cuộc họp báo, khi đề cập đến triển vọng chấm dứt xung đột, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn hòa bình sẽ sớm lập lại vào năm sau. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh điều này chỉ xảy ra nếu các "nguyên nhân gốc rễ" được xử lý triệt để, bao gồm việc Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và tiến hành "phi phát xít hóa" bộ máy chính quyền tại Kiev.



Tin liên quan

Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến

Nga lần đầu đưa hệ thống phòng không S-500 vào trực chiến

(NLĐO) - Nga cho biết trung đoàn đầu tiên trang bị lá chắn S-500 chính thức nhận nhiệm vụ, đánh dấu bước triển khai mới của hệ thống phòng thủ tên lửa nước này

Cuộc họp báo cuối năm đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức phiên hỏi đáp trên truyền hình để tổng kết những kết quả của nước Nga trong năm 2025.

Điểm nóng xung đột ngày 19-12: Ukraine nhận được loạt cam kết viện trợ quân sự lớn

(NLĐO) – Các đồng minh đã đưa ra những cam kết cho Ukraine ở mức cao kỷ lục trong sản xuất quốc phòng và mua vũ khí từ Mỹ trong năm 2025.

Ukraine Nga - Ukraine hạm đội bóng tối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo