Ngày 19-12, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với tờ The Kyiv Independent rằng đơn vị đặc nhiệm Alpha của họ đã thực hiện vụ tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga tại vùng biển Địa Trung Hải.

Đây được xem là một "chiến dịch đặc biệt chưa từng có tiền lệ" khi mục tiêu bị đánh trúng tại vùng biển quốc tế thuộc Địa Trung Hải, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km.

Khoảnh khắc tàu chở dầu Nga bị drone Ukraine tập kích tại Địa Trung Hải ngày 19-12. (Ảnh chụp màn hình từ video của SBU).

Vụ tấn công khiến chiếc tàu chở dầu, được xác định là tàu Qendil, hứng chịu "những hư hại nghiêm trọng" và mất khả năng hoạt động.

Trả lời tờ Ukrainska Pravda, một quan chức Ukraine khẳng định đây là mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế vì con tàu này giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông này cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục giáng đòn vào các tài sản của Nga ở bất cứ đâu trên thế giới.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải Marine Traffic, tàu Qendil mang cờ Oman đang trên lộ trình hướng về cảng Ust Luga (Nga) thì bị tấn công tại khu vực ngoài khơi Libya, gần đảo Crete của Hy Lạp.

Các video hiện trường cho thấy nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên boong tàu. Rất may, vụ tập kích không gây ra thảm họa môi trường do tàu đang trong tình trạng trống hàng tại thời điểm đó.

Tàu dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga bốc cháy sau đòn tấn công của đặc nhiệm Ukraine (Video: SBU)

Đáng chú ý, thông tin về vụ tấn công được công bố trùng hợp với thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chủ trì cuộc họp báo cuối năm. Ngay tại sự kiện, người đứng đầu Điện Kremlin đã khẳng định Moscow sẽ có biện pháp đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào đội tàu vận tải chiến lược của Nga từ phía Ukraine.

Cũng tại cuộc họp báo, khi đề cập đến triển vọng chấm dứt xung đột, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn hòa bình sẽ sớm lập lại vào năm sau.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh điều này chỉ xảy ra nếu các "nguyên nhân gốc rễ" được xử lý triệt để, bao gồm việc Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và tiến hành "phi phát xít hóa" bộ máy chính quyền tại Kiev.