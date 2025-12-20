Tổng thống Nga gửi tổng thống Ukraine lời đề nghị mới

Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19-12 cho biết Moscow sẽ xem xét việc tạm dừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine vào ngày nước này tổ chức bầu cử, với điều kiện hàng triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga được phép bỏ phiếu.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết hiện có khoảng 5-10 triệu công dân Ukraine đang sống tại Nga.

Ngoài ra, ông Putin cảnh báo Kiev không nên lợi dụng cuộc bầu cử để câu giờ nhằm tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày nếu các đồng minh phương Tây bảo đảm an ninh cho Kiev.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đáng lẽ đã kết thúc hơn một năm trước nhưng kéo dài đến nay do tình trạng thiết quân luật.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian vẫn đang tiếp diễn. Theo Kyiv Post, các bình luận mới từ phía Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Hôm 19-12, ông Rubio nói rõ rằng Mỹ không có ý định ép buộc Kiev ngừng bắn theo điều khoản mà họ không thể chấp nhận, ngay cả khi Washington đang hối thúc cả hai bên làm rõ họ sẵn sàng đánh đổi điều gì để chấm dứt cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 5.

“Một thỏa thuận được đàm phán đòi hỏi hai điều: Cả hai bên đều nhận được lợi ích từ đó và cả hai bên đều phải nhượng bộ” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Theo Kyiv Post, cách nói của ông Rubio cho thấy sự thận trọng hơn so với sự lạc quan gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Rubio cũng nhấn mạnh sự không chắc chắn không chỉ về thời điểm mà còn về ý định của Nga, bao gồm sự ngoài nghi về ý định thực sự của ông Putin trong việc kiểm soát các phần lãnh thổ của Ukraine.