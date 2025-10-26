HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga thử nghiệm tên lửa “có một không hai” trên thế giới

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26-10 cho biết tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện tại chưa có đối thủ trên thế giới.

Ngày 26-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một sở chỉ huy thuộc nhóm tác chiến liên hợp, đồng thời có cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và chỉ huy các nhóm tác chiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, TASS đưa tin.

Nga cho biết tên lửa 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, đã được thử nghiệm thành công. Tên lửa này được cho là “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và đường bay khó đoán.

Nga thử nghiệm tên lửa “có một không hai” trên thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy quân đội ngày 26-10. Ảnh: Kremlin.ru

“Tôi đã nhận báo cáo từ các cơ quan công nghiệp. Nhìn chung, tôi nắm rõ các ước tính do Bộ Quốc phòng cung cấp. Vũ khí độc đáo này chưa quốc gia nào trên thế giới sở hữu” - ông Putin nói.

Ông Putin cho biết một số chuyên gia Nga từng nghĩ loại vũ khí này “khó trở thành hiện thực”, nhưng giờ đây “cuộc thử nghiệm quan trọng đã kết thúc”. Vị tổng thống chỉ đạo Nga cần hiểu cách phân loại vũ khí và chuẩn bị cơ sở hạ tầng triển khai Burevestnik.

Ông Gerasimov báo cáo với ông Putin rằng tên lửa bay được 14.000 km và bay trên không khoảng 15 giờ trong buổi thử nghiệm hôm 21-10. 

Ông nói thêm Burevestnik bay bằng năng lượng hạt nhân và đi được quãng đường rất xa, tầm bắn về cơ bản không có giới hạn. 

Vị tổng tham mưu trưởng khẳng định Burevestnik có thể đánh bại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó hôm 22-10, ông Putin đã giám sát buổi thử nghiệm các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga trên bộ, trên biển và trên không để diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ cấu chỉ huy.

"Sự hiện đại của lực lượng răn đe hạt nhân đang ở mức cao nhất. Các lực lượng chiến lược này có khả năng đảm bảo toàn diện an ninh quốc gia của Liên bang Nga và nhà nước liên bang" - Putin nói.

Nga và Mỹ tổng sở hữu khoảng 87% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga hiện có 5.459 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.177 đầu đạn.

Tin liên quan

Ukraine vô hiệu hóa S-300/400 đang trực chiến của Nga chỉ bằng 2 quả bom nhỏ?

Ukraine vô hiệu hóa S-300/400 đang trực chiến của Nga chỉ bằng 2 quả bom nhỏ?

(NLĐO) – Hệ thống phòng không tối tân S-300/400 của Nga bị vô hiệu hóa chỉ bằng 2 quả bom nhỏ thả từ UAV của Ukraine trong đêm.

Điểm nóng xung đột ngày 26-10: Lệnh trừng phạt của Mỹ có làm khó được Nga?

(NLĐO) - Washington áp trừng phạt lên hai tập đoàn dầu lớn nhất Nga, nhằm siết nguồn thu của Moscow, nhưng hiệu quả thực tế vẫn gây nhiều tranh luận.

Mỹ ra đòn trừng phạt, Nga mất đối tác mua dầu hàng đầu?

(NLĐO) - Tập đoàn Reliance Industries - nhà nhập khẩu dầu Nga hàng đầu của Ấn Độ - thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

