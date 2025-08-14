Nga tiết lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin và Donald Trump

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết "những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo đang được hoàn tất".

"Do thời gian thông báo cho hội nghị thượng đỉnh quá gấp nên mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương, bao gồm việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực" – ông Yury Ushakov tiết lộ.

Cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo được lên kế hoạch vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15-8 (giờ địa phương) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage thuộc bang Alaska - Mỹ.

Kịch bản sẽ bao gồm cuộc gặp riêng giữa 2 nhà lãnh đạo, có phiên dịch đi kèm. "Sau đó, sẽ có các cuộc đàm phán theo hình thức phái đoàn. Các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục trong bữa trưa" – RT dẫn lời ông Ushakov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp mặt năm 2019. Ảnh: Anadolu Agency

Phái đoàn Nga còn có sự góp mặt của các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Kirill Dmitriev và trợ lý Ushakov.

"Bên cạnh tổng thống thì mỗi phái đoàn sẽ có 5 thành viên tham gia đàm phán"- trợ lý Ushakov nói và cho biết thêm rằng "một nhóm chuyên gia cũng sẽ ở gần đó".

Về chương trình nghị sự, hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga -Mỹ sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine mà còn bao gồm các vấn đề an ninh rộng lớn hơn.

"Vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột Ukraine. Ngoài ra, 2 lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các mục tiêu rộng hơn để đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách" – ông Ushakov tiếp tục,

Trợ lý Điện Kremlin lưu ý sẽ có một cuộc trao đổi "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế giữa Nga và Mỹ". Những mối quan hệ như vậy "có tiềm năng to lớn nhưng đáng tiếc là vẫn chưa được khai thác".

Các nhà lãnh đạo Nga – Mỹ sẽ đưa ra tuyên bố khai mạc ngắn gọn và sau hội đàm sẽ tổ chức họp báo chung.

"Thời gian của hội đàm phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận và phái đoàn Nga sẽ trở về nước ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc" – trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh.