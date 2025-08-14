Nga tiết lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin và Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga tiết lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin và Donald Trump

Hải Hưng

(NLĐO) – Điện Kremlin vừa công bố chi tiết lịch trình hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết "những công tác chuẩn bị cuối cùng cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo đang được hoàn tất".

"Do thời gian thông báo cho hội nghị thượng đỉnh quá gấp nên mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương, bao gồm việc giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, trong đó có các vấn đề liên quan đến thị thực" – ông Yury Ushakov tiết lộ.

Cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo được lên kế hoạch vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15-8 (giờ địa phương) tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở TP Anchorage thuộc bang Alaska - Mỹ.

Kịch bản sẽ bao gồm cuộc gặp riêng giữa 2 nhà lãnh đạo, có phiên dịch đi kèm. "Sau đó, sẽ có các cuộc đàm phán theo hình thức phái đoàn. Các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục trong bữa trưa" – RT dẫn lời ông Ushakov.

Nga tiết lộ chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Putin và Donald Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp mặt năm 2019. Ảnh: Anadolu Agency

Phái đoàn Nga còn có sự góp mặt của các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Kirill Dmitriev và trợ lý Ushakov.

"Bên cạnh tổng thống thì mỗi phái đoàn sẽ có 5 thành viên tham gia đàm phán"- trợ lý Ushakov nói và cho biết thêm rằng "một nhóm chuyên gia cũng sẽ ở gần đó". 

Về chương trình nghị sự, hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga -Mỹ sẽ không chỉ tập trung vào xung đột Ukraine mà còn bao gồm các vấn đề an ninh rộng lớn hơn.

"Vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột Ukraine. Ngoài ra, 2 lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các mục tiêu rộng hơn để đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách" – ông Ushakov tiếp tục,

Trợ lý Điện Kremlin lưu ý sẽ có một cuộc trao đổi "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế giữa Nga và Mỹ". Những mối quan hệ như vậy "có tiềm năng to lớn nhưng đáng tiếc là vẫn chưa được khai thác".

Các nhà lãnh đạo Nga – Mỹ sẽ đưa ra tuyên bố khai mạc ngắn gọn và sau hội đàm sẽ tổ chức họp báo chung.

"Thời gian của hội đàm phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận và phái đoàn Nga sẽ trở về nước ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc" – trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện cứng rắn cho Tổng thống Putin

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện cứng rắn cho Tổng thống Putin

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga sẽ phải chịu “hậu quả nghiêm trọng” nếu Tổng thống Nga không đồng ý chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 14-8: Động thái mới của Hải quân Nga

(NLĐO) - Hải quân Nga đã thành lập trung tâm điều khiển UAV đầu tiên tại bán đảo Kamchatka nhằm mở rộng hoạt động trinh sát và phòng vệ trong khu vực.

Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không rút khỏi Donbass, đồng thời thống nhất với đồng minh 5 nguyên tắc để kết thúc xung đột với Nga.

Nga Mỹ thượng đỉnh Vladimi Putin Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo