Quốc tế

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện cứng rắn cho Tổng thống Putin

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga sẽ phải chịu “hậu quả nghiêm trọng” nếu Tổng thống Nga không đồng ý chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Donald Trump không nói rõ những hậu quả này là gì, song trước đó đã đề cập đến các lệnh trừng phạt kinh tế nếu cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15-8 không mang lại kết quả.

Ông Donald Trump dự kiến nếu cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại TP Anchorage (bang Alaska - Mỹ) diễn ra suôn sẻ, ông muốn nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp thứ hai, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông chủ Nhà Trắng nói trước báo giới ngày 13-8: "Nếu cuộc gặp đầu tiên thuận lợi, chúng ta sẽ có một cuộc gặp thứ hai diễn ra nhanh chóng. Tôi muốn thực hiện gần như ngay lập tức, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, và nếu họ muốn, tôi cũng sẽ tham dự".

Những bình luận nêu trên của ông Donald Trump và kết quả từ hội nghị trực tuyến với nhà lãnh đạo Mỹ, châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13-8 có thể mang lại hy vọng cho Kiev. Điều này xảy ra sau khi có những lo ngại rằng hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa ông Donald Trump và ông Putin có thể dẫn đến việc Ukraine bị chia cắt.

Tổng thống Donald Trump đặt ra điều kiện cứng rắn cho ông Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NBC News

Trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có một cuộc điện đàm với ông Donald Trump để đặt ra các "lằn ranh đỏ" cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Nhiều nguồn tin châu Âu đã tiết lộ với NBC News về mục tiêu của ông Donald Trump trong cuộc gặp với ông Putin.

Ông chủ Nhà Trắng đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine rằng ông không có ý định thảo luận về việc chia cắt lãnh thổ Ukraine.

Mục tiêu chính của ông trong cuộc gặp với Tổng thống Putin ở Alaska là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, các nguồn tin dẫn thông tin từ cuộc điện đàm hôm 13-8.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Donald Trump nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu. Họ cũng đồng lòng rằng Ukraine phải được tham gia vào các cuộc đàm phán và phải là bên đưa ra quyết định về các nhượng bộ lãnh thổ, nếu có.

Trước đó, các quan chức châu Âu và Ukraine lo ngại ông Donald Trump và ông Putin có thể thỏa thuận về một thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả việc chia cắt lãnh thổ, và sau đó gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận. Nỗi lo này càng tăng lên sau khi tổng thống Mỹ từng nói rằng sẽ có "trao đổi lãnh thổ".

Vào ngày 13-8, hai nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã có ấn tượng tích cực về kế hoạch của ông Donald Trump. Họ tin rằng ưu tiên hàng đầu của ông là đạt được lệnh ngừng bắn và lãnh thổ của Ukraine sẽ không bị đàm phán mà không có sự tham gia của Ukraine.

Tổng thống Donald Trump dứt khoát về thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Donald Trump dứt khoát về thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự cuộc hội đàm giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Nga - dự kiến diễn ra ngày 15-8 tại Alaska

Tổng thống Donald Trump chốt thời gian gặp Tổng thống Nga, bàn xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tới tại bang Alaska - Mỹ.

Tổng thống Donald Trump điều 2 tàu ngầm hạt nhân đến gần Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc điều tàu ngầm hạt nhân nhằm đáp trả bình luận của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

