Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không rút khỏi Donbass, đồng thời thống nhất với đồng minh 5 nguyên tắc để kết thúc xung đột với Nga.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 13-8, Tổng thống Zelensky khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không rút khỏi vùng Donbass để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường vì phải dựa trên Hiến pháp quốc gia. Chừng nào Hiến pháp không thay đổi thì lập trường của tổng thống, với tư cách là người bảo vệ Hiến pháp, cũng không thay đổi.

"Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đều không thể đem ra thảo luận theo hướng trái với lợi ích quốc gia, ý chí của nhân dân, quyết định của nhà nước hay quy định trong Hiến pháp Ukraine" – RBC-Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky.

Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Điều kiện để giải quyết xung đột là Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass và trao lại cho Nga.

Tổng thống Zelensky lập luận việc nhượng bộ Nga khi chưa có bảo đảm an ninh sẽ chỉ dẫn tới nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới. 

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ đã cùng lãnh đạo châu Âu và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump thống nhất 5 nguyên tắc kết thúc xung đột, gồm: 

- Ngừng bắn 

- Bảo đảm an ninh đáng tin cậy

- Nga không có quyền phủ quyết việc Ukraine gia nhập EU và NATO

- Duy trì và tăng cường trừng phạt nếu Moscow từ chối và mọi vấn đề liên quan 

- Moscow phải đàm phán trực tiếp với Kiev

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ trong đàm phán hòa bình với Nga, song đặt ra điều kiện không công nhận hợp pháp các vùng lãnh thổ bị Nga đơn phương sáp nhập.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện cứng rắn cho Tổng thống Putin

Tổng thống Donald Trump ra điều kiện cứng rắn cho Tổng thống Putin

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga sẽ phải chịu “hậu quả nghiêm trọng” nếu Tổng thống Nga không đồng ý chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng Tư lệnh Ukraine tăng quân đối phó biệt kích Nga ở Pokrovsk

(NLĐO) - Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi điều thêm lực lượng và phương tiện nhằm phát hiện các nhóm biệt kích Nga xâm nhập tuyến phòng thủ ở Pokrovsk.

Điểm nóng xung đột ngày 14-8: Động thái mới của Hải quân Nga

(NLĐO) - Hải quân Nga đã thành lập trung tâm điều khiển UAV đầu tiên tại bán đảo Kamchatka nhằm mở rộng hoạt động trinh sát và phòng vệ trong khu vực.

Ukraine Nga Mỹ Đức ngừng bắn Trump Putin Zlensky
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo