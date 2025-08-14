Ukraine quyết giữ Donbass, cùng đồng minh thống nhất 5 nguyên tắc chấm dứt xung đột

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 13-8, Tổng thống Zelensky khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không rút khỏi vùng Donbass để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh sẽ không thay đổi lập trường vì phải dựa trên Hiến pháp quốc gia. Chừng nào Hiến pháp không thay đổi thì lập trường của tổng thống, với tư cách là người bảo vệ Hiến pháp, cũng không thay đổi.

"Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đều không thể đem ra thảo luận theo hướng trái với lợi ích quốc gia, ý chí của nhân dân, quyết định của nhà nước hay quy định trong Hiến pháp Ukraine" – RBC-Ukraine dẫn lời Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Điều kiện để giải quyết xung đột là Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass và trao lại cho Nga.

Tổng thống Zelensky lập luận việc nhượng bộ Nga khi chưa có bảo đảm an ninh sẽ chỉ dẫn tới nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ đã cùng lãnh đạo châu Âu và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump thống nhất 5 nguyên tắc kết thúc xung đột, gồm:

- Ngừng bắn

- Bảo đảm an ninh đáng tin cậy

- Nga không có quyền phủ quyết việc Ukraine gia nhập EU và NATO

- Duy trì và tăng cường trừng phạt nếu Moscow từ chối và mọi vấn đề liên quan

- Moscow phải đàm phán trực tiếp với Kiev

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ trong đàm phán hòa bình với Nga, song đặt ra điều kiện không công nhận hợp pháp các vùng lãnh thổ bị Nga đơn phương sáp nhập.