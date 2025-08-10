HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga tung chiến lược “cắt lát” siết chặt Pokrovsk của Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Nga đang tập trung một lực lượng lớn, ước tính khoảng 100.000 quân, để bao vây Pokrovsk - trung tâm vận chuyển chiến lược của Ukraine tại Donetsk.

Tuy nhiên, thay vì tấn công trực diện thị trấn Pokrovsk, lực lượng Nga đang nỗ lực cắt đứt các tuyến đường tiếp tế bằng cách chiếm Rodynske, một ngôi làng khai thác than nhỏ bé. Nói như Euromaidan Press, ngôi làng khai thác than hoang tàn là tất cả những gì ngăn cách lực lượng Nga và vòng vây Pokrovsk.

Nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine cho biết "một nỗ lực lớn nhằm chiếm Pokrovsk sắp xảy ra", có thể theo chỉ thị từ Điện Kremlin yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Nhóm này nhấn mạnh "khu vực Rodynske vẫn là một điểm nóng trọng yếu" trong chiến dịch này.

Lực lượng Nga đang dồn 100.000 quân để chiếm Pokrovsk, nhưng thị trấn này được phòng thủ chặt chẽ. Phía Ukraine đang ứng phó bằng máy bay không người lái, pháo binh, bộ binh và cả một số xe tăng Leopard 2A4 từ Lữ đoàn Cơ giới 155.

Để thực hiện việc bao vây và cô lập Pokrovsk, lực lượng Nga đang tập trung bao vây Rodynske.

Sau khi kiểm soát được ngôi làng này, lực lượng Nga sẽ tiến quân về phía Tây để cắt đứt tuyến đường chính T0515, con đường nối Dobropillya và Rodynske với Pokrovsk.

Con đường chính duy nhất còn lại dẫn vào Pokrovsk từ phía Tây cũng đang có nguy cơ bị kiểm soát.

Nga tung chiến lược “cắt lát” siết chặt Pokrovsk của Ukraine- Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 2A4 của Lữ đoàn cơ giới số 155 ở Pokrovsk. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới 155

Cụm lực lượng trung tâm của Nga, bao gồm tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 51, đã mất một năm để tiến đến ngoại ô Pokrovsk từ Avdiivka, cách đó 40 km về phía Đông. Sau một cuộc hành quân tốn kém, phải tạm dừng ở ngoại ô Pokrovsk vào dịp năm mới, Điện Kremlin đã huy động thêm hàng trăm ngàn tân binh, trong đó nhiều người được điều đến khu vực này - theo thông tin từ phía Ukraine.

Vào tháng trước, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 9 của Nga đã tìm thấy một lỗ hổng trong phòng tuyến của Ukraine quanh Rodynske, buộc các lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine phải rút lui.

Hiện tại, Rodynske đã trở thành mặt trận chính. Không quân Nga dội bom lượn KAB xuống ngôi làng trong khi Tập đoàn quân Liên hợp số 51 chờ thời cơ tấn công.

Theo Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDS), Bộ chỉ huy Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị và đang gấp rút tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Pokrovsk.

CDS cũng cho biết thêm ở phía Đông Bắc Pokrovsk, Tập đoàn quân Liên hợp số 51 sẽ tiếp tục tấn công theo hướng Rodynske từ 2 khu vực Fedorivka và Razyne. Mục tiêu là tiến càng gần Dobropillya càng tốt (một thị trấn cách đó 65 km về phía Bắc).

Khi Tập đoàn quân Liên hợp số 51 cắt được tuyến đường tiếp tế từ Pokrovsk đến Dobropillya, Tập đoàn quân Liên hợp 41 và 2 sẽ bắt đầu tấn công trực diện vào Pokrovsk.

Để ngăn chặn lực lượng Nga chiếm Pokrovsk, Ukraine đã tăng cường lực lượng phòng thủ xung quanh Rodynske. Trong số các đơn vị được tăng viện có Lữ đoàn Cơ giới 142, đơn vị này gần đây đã được trang bị xe tăng Leopard 1A5 do Đức sản xuất.

Ngay cả khi được tăng viện, lực lượng Ukraine tại khu vực Pokrovsk vẫn đối mặt với tình trạng bị áp đảo về quân số so với lực lượng Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 10-8: Mỹ thay đổi chiến lược về vũ khí viện trợ Ukraine?

Điểm nóng xung đột ngày 10-8: Mỹ thay đổi chiến lược về vũ khí viện trợ Ukraine?

(NLĐO) - Lầu Năm Góc có quyền giữ lại nhiều loại vũ khí đã được đặt hàng cho Ukraine để bổ sung vào kho dự trữ vũ khí chiến lược tại Mỹ.

Ukraine tuyên bố phá hủy khí tài đắt đỏ nhất của Nga, bác bỏ nhượng lãnh thổ

(NLĐO) - Theo trang tin Defense Express ngày 9-8, tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy hệ thống radar 98L6 Yenisei của Nga trên bán đảo Crimea.

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

(NLĐO) - UAV Ukraine ngày 7-8 nhắm vào vùng Krasnodar của Nga, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Afipskiy và thành phố cảng Novorossiysk.

