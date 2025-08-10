HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 10-8: Mỹ thay đổi chiến lược về vũ khí viện trợ Ukraine?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Lầu Năm Góc có quyền giữ lại nhiều loại vũ khí đã được đặt hàng cho Ukraine để bổ sung vào kho dự trữ vũ khí chiến lược tại Mỹ.

Mới đây, đài CNN đưa tin về chính sách chuyển một số loại vũ khí cùng trang thiết bị vốn sản xuất cho Ukraine quay trở lại kho dự trữ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chính sách do Lầu Năm Góc ban hành, được xem là bước thay đổi lớn có thể khiến Ukraine mất hàng tỉ USD giá trị vũ khí từ Mỹ mà quốc gia này dự kiến tiếp nhận vào thời gian tới.

Mỹ thay đổi chiến lược về vũ khí viện trợ Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa tiên tiến Patriot nằm trong danh sách thiếu hụt của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: EPA/YONHAP

Theo bản ghi nhớ do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby ký hồi tháng 7, vũ khí thuộc diện "thiếu hụt" phải có sự phê duyệt từ Bộ trưởng Pete Hegseth trước khi gửi đi Ukraine.Nếu cần, Bộ Quốc phòng Mỹ có quyền giữ lại những loại vũ khí đó.

Nhiều nguồn tin tiết lộ với CNN rằng bản ghi nhớ nói trên phân loại kho vũ khí dự trữ thành ba loại, gồm đỏ, vàng, xanh lá cây. Đỏ và vàng là nhóm vũ khí Lầu Năm Góc đánh giá ở tình trạng thiếu hụt nên trước khi gửi sang quốc gia khác phải có văn bản thông qua của ông Hegseth.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ xếp tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot vào nhóm đỏ.

Trước đó, ông Hegseth từng tạm dừng một gói viện trợ lớn sang Ukraine, trong đó có Patriot. Nhưng Tổng thống Donald Trump nhanh chóng thay đổi quyết định và khẳng định tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev.

Đồng thời, ông Donald Trump công bố thỏa thuận với NATO với nội dung thành viên NATO chi trả hàng tỉ USD mua vũ khí từ Mỹ để viện trợ Ukraine.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cho phép Lầu Năm Góc "giữ lại" vũ khí NATO đặt hàng cho Ukraine theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), chương trình do Quốc hội Mỹ khởi xướng từ năm 2016 với mục đích phân bổ ngân sách mua trực tiếp vũ khí, thiết bị quân sự từ các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ để viện trợ Ukraine.

Khác với những gói viện trợ khác, USAI không lấy khí tài từ kho dự trữ sẵn có của Mỹ, mà đặt hàng mới từ các nhà sản xuất. 

Những loại vũ khí USAI thường cung cấp có hệ thống phòng không, tên lửa, đạn pháo, radar, thiết bị liên lạc, xe bọc thép.

Hiện Thượng viện Mỹ bổ sung thêm 800 triệu USD vào USAI nhưng chưa rõ số tiền này có chắc chắn chuyển thành vũ khí vận chuyển sang Ukraine hay không.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này.

CNN nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng chính sách mới nhằm giữ lại kho dự trữ vũ khí chiến lược, đề phòng khả năng xảy ra xung đột trong tương lai.

