Sức khỏe

Ngại nói "vùng kín", bé trai 14 suýt hoại tử tinh hoàn sau 7 giờ chịu đau

Hải Yến

(NLĐO) - Ngại chia sẻ chuyện “vùng kín”, bé trai 14 tuổi cố chịu cơn đau tinh hoàn suốt nhiều giờ trước khi được đưa vào cấp cứu.

Ngày 7-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa bảo tồn thành công tinh hoàn sau gần 7 giờ thiếu máu do xoắn tinh hoàn suýt hoại tử cho bé trai (14 tuổi, ở TPHCM). 

Ngại nói vì đau vùng kín, bé trai 14 suýt hoại tử tinh hoàn sau 7 giờ chịu đau - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Trước đó, bệnh nhi Đ.T.P. bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội ở tinh hoàn lúc nửa đêm. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại và sợ hãi, em không dám chia sẻ với gia đình mà cố chịu đau đến sáng.

Khi cơn đau ngày càng dữ dội, bệnh nhi mới báo cho người thân và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. 

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định em bị xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để cứu tinh hoàn.

Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn hai vòng, khiến tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài.

Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy máu bắt đầu lưu thông. Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định bảo tồn tinh hoàn phải, đồng thời cố định tinh hoàn hai bên nhằm hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau hơn hai tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

BS Trần Đoàn Thiên Bảo, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (thành viên ê-kíp phẫu thuật), cho biết thời điểm vào mổ, bệnh nhi đã thiếu máu tinh hoàn gần 7 giờ với mức độ xoắn nặng.

"Đây là tình huống phải chạy đua với thời gian. May mắn là sau tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại. Với bệnh nhi còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ cần còn cơ hội là chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để bảo tồn tinh hoàn" - BS Bảo thông tin.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn là bệnh lý thường gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Tình trạng này xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm tắc mạch máu nuôi tinh hoàn. Nếu không được can thiệp kịp thời, tinh hoàn có thể hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Nhiều trường hợp khởi phát vào ban đêm hoặc gần sáng. Tuy nhiên, do tâm lý xấu hổ, ngại nói về vùng kín hoặc sợ làm phiền cha mẹ, không ít trẻ nhập viện muộn, làm giảm cơ hội bảo tồn tinh hoàn.

"Điều trăn trở là nhiều trẻ đến viện quá trễ chỉ vì e ngại chia sẻ. Chỉ vài giờ chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng việc mất tinh hoàn. Đây là điều phụ huynh và thầy cô cần đặc biệt lưu ý ở trẻ nam"-BS Bảo nhấn mạnh.

Theo BSCKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, biểu hiện xoắn tinh hoàn thường là đau bìu hoặc đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội; có thể kèm sưng bìu, buồn nôn, nôn ói hoặc đau lan xuống bụng dưới.

Nhiều gia đình dễ nhầm với đau bụng hay chấn thương thông thường nên chần chừ theo dõi tại nhà. Sự chậm trễ này có thể khiến tinh hoàn thiếu máu kéo dài, dẫn đến hoại tử.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chủ động trò chuyện với con trai về sức khỏe sinh sản, giúp trẻ hiểu rằng những bất thường ở vùng kín cần được thông báo sớm. Khi trẻ đau bìu hoặc đau tinh hoàn đột ngột, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng cho biết từ ngày mai (8-5), bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Nam khoa tại cả hai cơ sở nhằm tiếp nhận và điều trị các bệnh lý nam khoa, sức khỏe sinh sản và tiết niệu nam giới.

Đi khám trước ngày cưới, nam thanh niên phát hiện bị teo tinh hoàn

Đi khám trước ngày cưới, nam thanh niên phát hiện bị teo tinh hoàn

(NLĐO) - Đi khám trước khi kết hôn vì thỉnh thoảng tức nhẹ vùng bìu, nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ phát hiện bị teo tinh hoàn trái do giãn tĩnh mạch tinh.

Đau âm ỉ rồi diễn tiến nhanh, nam sinh viên suýt mất tinh hoàn

(NLĐO) - Bệnh nhân xuất hiện cơn đau âm ỉ tại vùng kín từ đêm, sau đó cơn đau tăng nhiều phải nhập viện cấp cứu vì xoắn tinh hoàn.

Đau "vùng kín" hai ngày, thiếu niên 14 tuổi phải cắt bỏ tinh hoàn

(NLĐO) - Nam thiếu niên 14 tuổi bị đau vùng tinh hoàn nhưng chủ quan không đi khám. Sau hai ngày, tinh hoàn hoại tử nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

