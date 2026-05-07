Ngại nói "vùng kín", bé trai 14 suýt hoại tử tinh hoàn sau 7 giờ chịu đau

Ngày 7-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa bảo tồn thành công tinh hoàn sau gần 7 giờ thiếu máu do xoắn tinh hoàn suýt hoại tử cho bé trai (14 tuổi, ở TPHCM).

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Trước đó, bệnh nhi Đ.T.P. bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội ở tinh hoàn lúc nửa đêm. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại và sợ hãi, em không dám chia sẻ với gia đình mà cố chịu đau đến sáng.

Khi cơn đau ngày càng dữ dội, bệnh nhi mới báo cho người thân và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định em bị xoắn tinh hoàn phải và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để cứu tinh hoàn.

Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn hai vòng, khiến tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài.

Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, cho thấy máu bắt đầu lưu thông. Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định bảo tồn tinh hoàn phải, đồng thời cố định tinh hoàn hai bên nhằm hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau hơn hai tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

BS Trần Đoàn Thiên Bảo, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (thành viên ê-kíp phẫu thuật), cho biết thời điểm vào mổ, bệnh nhi đã thiếu máu tinh hoàn gần 7 giờ với mức độ xoắn nặng.

"Đây là tình huống phải chạy đua với thời gian. May mắn là sau tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại. Với bệnh nhi còn nhỏ tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì, chỉ cần còn cơ hội là chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để bảo tồn tinh hoàn" - BS Bảo thông tin.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn là bệnh lý thường gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Tình trạng này xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm tắc mạch máu nuôi tinh hoàn. Nếu không được can thiệp kịp thời, tinh hoàn có thể hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Nhiều trường hợp khởi phát vào ban đêm hoặc gần sáng. Tuy nhiên, do tâm lý xấu hổ, ngại nói về vùng kín hoặc sợ làm phiền cha mẹ, không ít trẻ nhập viện muộn, làm giảm cơ hội bảo tồn tinh hoàn.

"Điều trăn trở là nhiều trẻ đến viện quá trễ chỉ vì e ngại chia sẻ. Chỉ vài giờ chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng việc mất tinh hoàn. Đây là điều phụ huynh và thầy cô cần đặc biệt lưu ý ở trẻ nam"-BS Bảo nhấn mạnh.

Theo BSCKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, biểu hiện xoắn tinh hoàn thường là đau bìu hoặc đau tinh hoàn đột ngột, dữ dội; có thể kèm sưng bìu, buồn nôn, nôn ói hoặc đau lan xuống bụng dưới.

Nhiều gia đình dễ nhầm với đau bụng hay chấn thương thông thường nên chần chừ theo dõi tại nhà. Sự chậm trễ này có thể khiến tinh hoàn thiếu máu kéo dài, dẫn đến hoại tử.