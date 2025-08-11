HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại sẽ được phục chế ra sao?

Q.Nhật

(NLĐO) - Một kế hoạch phục chế Ngai vua triều Nguyễn với quy trình 9 bước được tiến hành nghiêm ngặt tại phòng phục chế của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Ngày 11 - 8, UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch về việc phục chế Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn với quy trình thi công gồm 9 bước, được giám sát chặt chẽ đảm bảo bảo tồn tối đa yếu tố gốc. Mục tiêu nhằm hướng đến việc trả lại tình trạng giống nhất với thời điểm xây dựng hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015.

Không sáng tạo thêm hoa văn

Theo đó, UBND TP Huế yêu cầu việc phục chế phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc bảo tàng học, trên cơ sở các cứ liệu khoa học, lịch sử; sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công nghệ phù hợp để bảo tồn tối đa yếu tố gốc.

Ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại sẽ được phục chế ra sao?- Ảnh 1.

Ngai vua triều Nguyễn trước khi bị phá hoại.

Phục hồi các chi tiết theo nguyên bản trước khi hiện vật bị xâm hại, không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết, không làm mới hiện vật, giữ lại vết tích gốc nếu không ảnh hưởng đến kết cấu. Sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc; ưu tiên sử dụng lại kỹ thuật, vật liệu đã được sử dụng trong việc chế tác hiện vật.

Việc phục hồi các chi tiết bị bị xâm hại của Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn phải được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và theo các quy định hiện hành về bảo vệ, bảo quản, tu bổ phục hồi hiện vật, bảo vật quốc gia. Đồng thời, thực hiện phục chế tại cơ sở đủ điều kiện về kỹ thuật, trang thiết bị, nhân lực chuyên môn.

Tất cả các giai đoạn thi công, vật liệu sử dụng phải được tư liệu hoá, ghi chép, quay phim, chụp ảnh vừa để so sánh, vừa để làm tư liệu lưu trữ, báo cáo.

Dự kiến quy trình thi công phục chế gồm 9 bước, gồm: chuẩn bị địa điểm phục chế hiện vật; di chuyển bảo vật; vệ sinh khoa học nhằm làm sạch hiện vật và các mảnh vỡ; tái định vị các mảnh vỡ thành một khối; tái định vị hoàn chỉnh hiện vật; ổn định lớp sơn son và thếp vàng; phục hồi lớp sơn thếp; phủ bảo vệ và tổ chức nghiệm thu.

Theo UBND TP Huế, địa điểm đề xuất phục chế Ngai vua triều Nguyễn là phòng phục chế của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ở đường Lê Trực, phường Phú Xuân. Đây là nơi có thể đảm bảo về các yêu cầu an ninh, các điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và không gian cho việc phục chế hiện vật.

Sau khi phục chế, Ngai vua triều Nguyễn sẽ được tái trưng bày tại vị trí cũ ở điện Thái Hoà trong Đại nội Huế. Phương án bảo quản bảo vật sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan.

Ngai vua triều Nguyễn có niên đại 1802-1945, được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015. Ngày 24-5, sau khi bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm xâm hại, bảo vật này đã bị gãy một phần tay ngai bên trái và phần này bị đập nát thành 14 mảnh. Phần còn lại của bảo vật vẫn ở trong tình trạng nguyên vẹn.

