Thời sự Chính trị

Ngắm không gian Triển lãm tranh Lễ 30-4 tại Quảng trường Lâm Viên

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên trở thành không gian Triển lãm tranh cổ động tấm lớn Kỷ niệm 51 năm Ngày Thống nhất đất nước.

- Ảnh 1.

Sáng 29-4, tại khu vực đài phun nước Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày Thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

- Ảnh 2.

Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng khoảng 150 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động trên phạm vi toàn quốc do Cục Văn hóa, Gia đình và Thư viện tổ chức.

- Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngày 30-4-1975 là ngày non sông thu về một mối, là kết tinh của bao năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh, là thắng lợi của ý chí độc lập, tự do, của khát vọng hòa bình và thống nhất Tổ quốc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Ảnh 4.

Mỗi tác phẩm là một thông điệp nghệ thuật, một lời nhắc nhớ sâu sắc về lịch sử hào hùng, về tinh thần bất khuất và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước.

- Ảnh 5.

Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập đang vươn mình mạnh mẽ, phát huy các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, hướng tới những mục tiêu toàn diện và bền vững. Trong hành trình đó, việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa các giá trị lịch sử – cách mạng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên trong toàn xã hội.

- Ảnh 6.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan bằng tranh cổ động góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

- Ảnh 7.

Thông qua Triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ảnh 8.

Đồng thời, không gian triển lãm góp phần cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

- Ảnh 9.

Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 5-5.

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

(NLĐO) - Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ thương mại cao cấp Đà Lạt chậm tiến độ 12 năm so với giấy chứng nhận đầu tư.

Đại uý Cảnh sát PCCC bị thương khi dập tắt đám cháy ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc tiếp cận sâu để khống chế vụ hoả hoạn trên đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt), Đại uý Nguyễn Trí Long bị ngã và chấn thương.

Nhặt được túi xách chứa số tiền lớn, thanh niên ở Đà Lạt mang nộp công an

(NLĐO) - Trên đường đi, anh Vũ nhặt được chiếc túi xách, bên trong có giấy tờ tuỳ thân và số tiền lớn nên lập tức giao nộp cho công an phường Lâm Viên – Đà Lạt.

