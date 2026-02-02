Ngăn chặn hơn 2,6 triệu giao dịch ngân hàng đáng ngờ

Ngày 2-2, số liệu của Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật cho thấy, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước tới nay đã ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo.

Trong đó, có hơn 831.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 3.000 tỉ đồng.

SIMO là nền tảng trung tâm chia sẻ thông tin về các tài khoản nghi ngờ gian lận giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý. Còn tính năng phát hiện tài khoản nghi ngờ gian lận của các ngân hàng hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống này.

Đến nay, đã có 122/147 đơn vị kết nối và gửi dữ liệu lên hệ thống SIMO. Từ nguồn dữ liệu tập trung này, hệ thống đã phát hiện gần 600.000 tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi vấn gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Với những tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo này, khi người dân chuyển tới các số tài khoản này, sẽ được tổ chức tín dụng cảnh báo.

Thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến

Việc hàng ngàn tỉ đồng được ngăn chặn từ hệ thống SIMO là hiệu quả từ quá trình chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Theo Ngân hàng Nhà nước, thực hiện Đề án 06, ngành ngân hàng xác định dữ liệu dân cư là "nguồn tài nguyên vàng" để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu ngành. Công tác làm sạch dữ liệu được phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Tính đến ngày 23-1, cả ngành ngân hàng đã có hơn 146,1 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Dù vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh thanh toán số tăng trưởng mạnh, rủi ro an ninh mạng và gian lận tài chính diễn biến phức tạp, nên các tổ chức tín dụng cần liên tục cập nhật, đầu tư nâng cấp công nghệ, giải pháp nhằm tăng cường an toàn cho hệ thống thanh toán và người dùng.