Ngân hàng cắt việc lặp lại, dồn lực cho AI

Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy các ngân hàng tại Việt Nam tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, giảm dần những vị trí mang tính lặp lại và gia tăng nhu cầu đối với lao động công nghệ, dữ liệu và kinh doanh trực tiếp.

Tại TPBank, nhờ tự động hóa các quy trình, ngân hàng này đã cắt giảm khoảng 500 nhân sự gián tiếp, đồng thời đẩy mạnh tuyển dụng ở các mảng kinh doanh và công nghệ. Tương tự, VIB cũng tinh gọn bộ máy, giảm quy mô nhân sự từ 11.800 xuống còn 9.900 người.

Xu hướng này cho thấy AI không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà đang trực tiếp định hình lại cấu trúc lao động trong ngành ngân hàng. Những công việc đơn giản, lặp lại dần bị thay thế, trong khi nhân sự có khả năng ứng dụng công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Tại mùa đại hội cổ đông năm nay, AI là một trong những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất, khi các ngân hàng xem đây là chiến lược trọng tâm trong giai đoạn tới.

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số để hoạt động hiệu quả hơn

Lãnh đạo Ngân hàng Á Châu (ACB) nhận định sự phát triển của các tác nhân AI (AI Agent) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành, giúp tự động hóa từ xử lý dữ liệu đến tương tác khách hàng.

Trong khi đó, VietinBank cho biết đã triển khai hơn 60 sáng kiến AI ở nhiều lĩnh vực như dự báo nhu cầu, gợi ý sản phẩm và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Ngân hàng này đang xây dựng chiến lược AI toàn diện, chuẩn hóa từ nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ đến quản trị rủi ro.

Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc. Những tác vụ từng mất hàng giờ, như phân tích báo cáo tài chính, nay chỉ còn tính bằng giây. Tuy nhiên, đi cùng với hiệu quả là yêu cầu cao hơn về năng lực kiểm chứng và chuyên môn của người lao động.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng đồng loạt tăng cường đào tạo. Riêng VIB ghi nhận hơn 461.000 giờ đào tạo trong năm 2025, tương đương trung bình 44,7 giờ mỗi nhân sự, cùng hàng chục nghìn chứng chỉ năng lực số được cấp.

Nhiều chương trình đào tạo lãnh đạo, chuyên gia cũng được triển khai nhằm tạo sự đồng bộ trong tư duy và triển khai chiến lược.

Dù vậy, các lãnh đạo ngân hàng đều nhấn mạnh AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Công nghệ này cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, có kiểm soát chặt chẽ để tránh rủi ro. Nếu lạm dụng mà thiếu kiểm chứng, sai sót có thể lan nhanh hơn, kéo theo hệ lụy lớn.

Giới chuyên môn nhận định AI có thể rút ngắn thời gian xử lý từ hàng giờ xuống vài giây, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nhân lực. Trong cuộc tái cấu trúc này, người lao động buộc phải thích ứng, nâng cao kỹ năng để không bị thay thế, mà trở thành lực lượng làm chủ công nghệ.