Ngân hàng lên tiếng về sự thật “cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngân hàng lên tiếng về sự thật “cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm”

Thái Phương

(NLĐO) – Kẻ gian cam kết mức lợi nhuận lên tới 18%-20%/năm, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn như không rủi ro, rút gốc bất cứ lúc nào…

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội. Đây là một hình thức tội phạm công nghệ cao sử dụng các nền tảng như Fackebook, Zalo, Telegram để dụ dỗ những người "nhẹ dạ cả tin" nộp tiền vào các "gói tiết kiệm" giả mạo với cam kết lợi nhuận khổng lồ. 

Cụ thể, kẻ gian lập nhóm trên Telegram, Zalo, Facebook dùng hình ảnh, giấy tờ giả để dụ nạn nhân chuyển tiền vào app/website lạ. Kẻ gian cam kết với mức lợi nhuận lên tới 18%-20%/năm, cao gấp 2 -3 lần so với ngân hàng chính thống, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn như "không rủi ro" "rút gốc bất cứ lúc nào".

Ban đầu đối tượng lừa đảo trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó dụ nộp thêm số tiền lớn và chiếm đoạt.

Vì vậy, ABBank khuyến nghị khách hàng không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh. Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ. Không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính và pháp lý rõ ràng. Đồng thời, cần báo cáo cơ quan chức năng hoặc liên hệ ABBank để được hỗ trợ.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo lãi suất gửi tiết kiệm cao năm 2026 - Ảnh 2.

ABBank khuyến nghị khách hàng không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh

 

Tin liên quan

Sau chỉ đạo "nóng" từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất bao nhiêu?

Sau chỉ đạo "nóng" từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất bao nhiêu?

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Lãi suất vay mua nhà thời gian tới sẽ thế nào?

(NLĐO) – Lãi suất vay mua nhà bình quân năm 2026 sẽ cao hơn 3-4 điểm % so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng và tín dụng bất động sản thắt chặt.

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm đồng loạt hạ sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước nhưng khó giảm mạnh do áp lực huy động vốn còn cao.

ngân hàng lãi suất ngân hàng ABBANK lãi suất ngân hàng abbank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo