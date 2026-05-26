Ngân hàng lên tiếng về sự thật “cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm”

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội. Đây là một hình thức tội phạm công nghệ cao sử dụng các nền tảng như Fackebook, Zalo, Telegram để dụ dỗ những người "nhẹ dạ cả tin" nộp tiền vào các "gói tiết kiệm" giả mạo với cam kết lợi nhuận khổng lồ.

Cụ thể, kẻ gian lập nhóm trên Telegram, Zalo, Facebook dùng hình ảnh, giấy tờ giả để dụ nạn nhân chuyển tiền vào app/website lạ. Kẻ gian cam kết với mức lợi nhuận lên tới 18%-20%/năm, cao gấp 2 -3 lần so với ngân hàng chính thống, kèm theo các lời quảng cáo hấp dẫn như "không rủi ro" "rút gốc bất cứ lúc nào".

Ban đầu đối tượng lừa đảo trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó dụ nộp thêm số tiền lớn và chiếm đoạt.

Vì vậy, ABBank khuyến nghị khách hàng không tin tưởng các lời mời đầu tư qua mạng xã hội chưa được xác minh. Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ. Không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính và pháp lý rõ ràng. Đồng thời, cần báo cáo cơ quan chức năng hoặc liên hệ ABBank để được hỗ trợ.